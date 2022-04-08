Армянский футбол пережил безумные две недели. Сборные пропустили 45 голов за 8 матчей

И ни одного забитого. Ауч.
Началось всё с обычного в целом поражения юношеской женской команды в квалификации к чемпионату Европы.
Футболисты до 19 лет тоже в квалификации на Евро сначала крупно проиграли на выезде португальцам.
Затем пропустили четыре безответных гола от Англии.
И совсем крах — столько же дома от ирландцев.
29 марта вообще был так себе денёк. Молодёжная сборная в квалификации на Евро U21 проиграла сербам.
Однако худшее было впереди. Основная сборная попала под норвежский каток. Порадоваться можно тому, что это был товарищеский матч.
Сомнительную эстафету приняли команды женщин. Сначала сборная до 19 лет разбилась о сверстниц из Словакии. И это тоже квалификация Евро.
А затем первая сборная насобирала голов в свои ворота от команды Польши.
○ 8 матчей
○ 45 пропущенных голов
○ 0 забитых голов
Надеемся, все армянские футболисты смогут забыть эти жуткие две недели и начнут выправлять ситуацию.