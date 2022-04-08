Армянский футбол пережил безумные две недели. Сборные пропустили 45 голов за 8 матчей

И ни одного забитого. Ауч.

21 марта: Латвия (ж) U17 — Армения (ж) U17 — 2:0

Началось всё с обычного в целом поражения юношеской женской команды в квалификации к чемпионату Европы.

23 марта: Португалия U19 — Армения U19 — 4:0

Футболисты до 19 лет тоже в квалификации на Евро сначала крупно проиграли на выезде португальцам.

26 марта: Англия U19 — Армения U19 — 4:0

Затем пропустили четыре безответных гола от Англии.

29 марта: Армения U19 — Ирландия U19 — 0:4

И совсем крах — столько же дома от ирландцев.

29 марта: Сербия U21 — Армения U21 — 2:0

29 марта вообще был так себе денёк. Молодёжная сборная в квалификации на Евро U21 проиграла сербам.

29 марта: Норвегия — Армения — 9:0

Однако худшее было впереди. Основная сборная попала под норвежский каток. Порадоваться можно тому, что это был товарищеский матч.

5 апреля: Словакия (ж) U19 — Армения (ж) U19 — 8:0

Сомнительную эстафету приняли команды женщин. Сначала сборная до 19 лет разбилась о сверстниц из Словакии. И это тоже квалификация Евро.

7 апреля: Польша (ж) — Армения (ж) — 12:0

А затем первая сборная насобирала голов в свои ворота от команды Польши.

Неутешительный итог

○ 8 матчей
○ 45 пропущенных голов
○ 0 забитых голов

Надеемся, все армянские футболисты смогут забыть эти жуткие две недели и начнут выправлять ситуацию.