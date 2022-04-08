Самые сексуальные ведущие спортивного ТВ

Итальянская школа вне конкуренции.

Ева Мурати

Албанская модель и телеведущая даже ведёт на родине собственноше шоу о Лиге чемпионов. В Италии Ева Мурати появлялась в передаче «Tiki-Taka» на канале Italia 1. А вообще она болеет за «Ювентус».

Викки Патиссон

Модель, телеведущая и болельщица «Ньюкасла». Неочевидный выбор легко объясняется — Викки родилась в Ньюкасл-апон-Тайн.

Пилар Рубио

Супруга Серхио Рамоса, была едва ли не самой популярной телеведущей в Испании. Однако слишком большое внимание напрягало Рамоса. Изредка участвует в съёмках.

Синди Марина

Албанская модель. Родители смотрели в будущее, поэтому назвали её в честь Синди Кроуфорд. Болеет за «Милан» и ведёт репортажи с кромки поля.

Анна Кастерова

Супруга Евгения Малкина. Долгое время была одной из ярких звёзд российского спортивного ТВ.

Инес Троккья

Модель и болельщица «Интера». Инес Троккья вела футбольные передачи на каналах Sportitalia и Italia 1.

Ванесса Минотти

Модель, телеведущая. Не только спортивной передачи о Серии А «Nova Stadio» на канале 14, но и прогнозов погоды.

Виттория Кастаньотто

Болельщика «Торино», ведущая шоу «Diretta Stadio» на канале 7 Gold Sport. Хотя полное название этого по-итальянски эмоционального шоу «Diretta stadio… ed è subito goal!». Можно перевести как «Прямой репортаж… и это гол!».

Каролина Страмаре

Необычная девушка сразу по двум причинам: Страмаре — «Мисс Италия — 2019» и ведущая передачи не о высшем дивизионе, а о Серии В. А ещё она болельщица «Ювентуса».

Майя Джама

Британская ведущая работает на радио и ТВ — в нескольких передачах BBC. Хотя её вид спорта-фаворит — баскетбол. Джама — возлюбленная разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса.

Микела Персико

Телеведущая и корреспондент, персональная фанатка защитника Даниэле Ругани. Футболист уже много лет отвечает ей взаимностью.

Сильвия Карузо

Модель и олицетворение футбольной части шоу Monday Night на канале Sportitalia TV.

Элеонора Бой

Работала на радио, а сейчас ведёт несколько передач о футболе. Болельщица «Кальяри» и супруга баскетболиста «Атланты Хоукс» Данило Галлинари.

Флориана Мессина

Болельщица «Наполи», что регулярно показывает в своих фотосессиях. Ведёт вечернюю передачу о футболе.

Дилетта Леотта

Начинала с прогнозов погоды. Затем взялась за Серию В на Sky Sport. После этого стала звездой сервиса DAZN. Ведёт свою передачу «Diletta Gol».

Джорджия Росси

Была звездой клубного телеканала «Лацио». Работала на Sky Sport и Rai Sport. Именно Джорджия Росси во время чемпионата мира – 2018 вела передачи «Tiki Taka Russia» и «Balalaika» на канале Italia 1.