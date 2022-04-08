Финиш карьеры в Катаре

После «Интера» Уэсли заканчивал – четыре года в Турции, год во Франции и Катаре. В последнем клубе он в основном лечился. А когда объявил о расторжении контракта, журналисты сняли его на одном из матчей с большим животом.