Снейдер закончил карьеру в 2018-м и с этого момента сильно изменился. Он хотел стать агентом или тренером, но пока в основном много ест.
С первых дней карьеры Снейдер боролся с лишним весом и во многом себя ограничивал. Но это не мешало начать восхождение к топам. В «Аяксе» он провёл 17 лет, а в последнем сезоне забил 18 мячей. Оффер из «Реала» подоспел вовремя.
Со временем он потух в Мадриде – всё из-за прихода Роналду и Кака. Уэсли не вписывался в образ «галактикос», тогда его пригласил «Интер». Итог – два чемпионства, победа в ЛЧ и параллельно серебро ЧМ-2010.
Он играл за Голландию 15 лет, забил 31 гол. Брал серебро и бронзу чемпионатов мира (в 2010-м и 2014-м соответственно), а также является рекордсменом по числу проведенных матчей – 134 игры (22 — в качестве капитана).
После «Интера» Уэсли заканчивал – четыре года в Турции, год во Франции и Катаре. В последнем клубе он в основном лечился. А когда объявил о расторжении контракта, журналисты сняли его на одном из матчей с большим животом.
Прощальный матч вышел выставочным – он сыграл в форме «Утрехта» – команды из города, где родился. Он благодарил всех, планировал стать агентом или ментором для футболистов и пойти на тренерские курсы. «Но сначала – в буфет» – произнёс уже заплывший Уэсли.
Цитата, описывающая карьеру Снейдера: «Я мог бы быть на уровне с Криштиану, Месси, другими великими игроками. Но просто не хотел. Не хотел работать слишком упорно».
Пока Уэсли не удалось воплотить мечту о работе агентом. Он всё также веселится, а иногда участвует в благотворительных матчах – недавно собирал деньги в поддержку Украине. Но выглядит ещё более полным.