Сколько лет Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед»? 26!

Александр Чепмен Фергюсон принял клуб в 1986 году, а отошёл от управления в 2013-м. Чтобы понять масштабы, можно взглянуть хотя бы на награду «Тренер месяца в чемпионате»: впервые он получил её в августе 1993-го, а в последний раз — в октябре 2012-го. Всего этот приз он брал 27 раз, а «Тренера сезона» — 11.