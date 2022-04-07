Легендарный Карлес Пуйоль. Что с ним стало

Бывший капитан «Барселоны» пока просто наслаждается жизнью после футбола, но его постоянно «возвращают» в клуб.

Пуйоль — это олицетворение прежней «Барселоны»

Наравне с Хави, Иньестой, Гвардиолой и даже Месси Карлес — символ клуба. Хотя, возможно, и всей Каталонии.

Простого человека не назовут Акула

А именно такое прозвище (Tiburón) было у Пуйоля. И оно его лучше всего характеризовало. Или Львиное сердце. Ну не Тарзан же, где всё сравнение было основано на внешности.

Вся карьера Пуйоля прошла в «Барселоне»

Дебютировал он в 1996 году, а в 2004-м получил капитанскую повязку.

Пуйоль мечтал играть до 40 лет

Однако с его характером и чрезмерной готовностью жертвовать собой ради команды это было невозможно. Последний матч за родной и единственный клуб Карлес провёл в 2014 году, в 36 лет.

За всю карьеру в клубе у него набралось

632 матча. Из них 593 за первую команду «Барселоны» и 39 — за вторую. 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны, три трофея Лиги чемпионов.

После завершения карьеры Карлес занялся собственными проектами

Занимался агентской деятельностью. Был послом ФИФА. Недолго — помощником спортивного директора «Барселоны».

Несколько раз он отказывался от должности спортивного директора в родном клубе

Эта тема обсуждалась в 2016, 2017 и 2019 годах. Пуйоль со всем уважением, но говорил «нет». Объяснял это загруженностью. Но, кажется, дело всё-таки в нестабильности «Барселоны».

Проектов у него действительно много. Один из них — соцсеть

Вместе с Андресом Иньестой Пуйоль запустил Olyseum — соцсеть на блокчейне. Она должна упростить связь между спортсменами и болельщиками. Правда, спустя 4 года перспективы соцсети неясные.

Теперь всё-таки есть шанс, что Пуйоль вернётся в «Барсу» — как технический директор

Хави уже вернулся в родной клуб, а это многое значит. Если «Барса» действительно восстанавливает свою ДНК, этот проект может убедить Пуйоля. В клубе готовы ждать.