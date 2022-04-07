Бывший капитан «Барселоны» пока просто наслаждается жизнью после футбола, но его постоянно «возвращают» в клуб.
Наравне с Хави, Иньестой, Гвардиолой и даже Месси Карлес — символ клуба. Хотя, возможно, и всей Каталонии.
А именно такое прозвище (Tiburón) было у Пуйоля. И оно его лучше всего характеризовало. Или Львиное сердце. Ну не Тарзан же, где всё сравнение было основано на внешности.
Дебютировал он в 1996 году, а в 2004-м получил капитанскую повязку.
Однако с его характером и чрезмерной готовностью жертвовать собой ради команды это было невозможно. Последний матч за родной и единственный клуб Карлес провёл в 2014 году, в 36 лет.
632 матча. Из них 593 за первую команду «Барселоны» и 39 — за вторую. 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны, три трофея Лиги чемпионов.
Занимался агентской деятельностью. Был послом ФИФА. Недолго — помощником спортивного директора «Барселоны».
Эта тема обсуждалась в 2016, 2017 и 2019 годах. Пуйоль со всем уважением, но говорил «нет». Объяснял это загруженностью. Но, кажется, дело всё-таки в нестабильности «Барселоны».
Вместе с Андресом Иньестой Пуйоль запустил Olyseum — соцсеть на блокчейне. Она должна упростить связь между спортсменами и болельщиками. Правда, спустя 4 года перспективы соцсети неясные.
Хави уже вернулся в родной клуб, а это многое значит. Если «Барса» действительно восстанавливает свою ДНК, этот проект может убедить Пуйоля. В клубе готовы ждать.