Как изменилась красотка Лариса Рикельме? Модель и один из символов ЧМ-2010

Она изобрела, вероятно, самый эффектный способ носить телефон.

Весь мир узнал о Ларисе Рикельме во время ЧМ-2010

Матч Италия — Парагвай сейчас уже особо никто не помнит. Зато Ту-Самую-Девушку не забыть. Телекамера выхватила Рикельме на трибуне.

Эмоциональная барышня была в открытой майке цветов флага Парагвая

С очень большим вырезом. Его Лариса приспособила для хранения своего телефона Nokia E71-1. Позже выяснилось, что такой способ носить мобильник  — рекламная, так сказать, интеграция.

Как она болела!

Рикельме восхитила всех: и формами, и огнём эмоций.

Лариса стала настоящей звездой и получила много предложений о съёмках

Сейчас Ларисе Рикельме 37 лет, она по-прежнему в отличной форме

И самая популярная модель Парагвая.

Жаль, что сборная Парагвая на ЧМ-2022 так и не отобралась

Так что Ларисы Рикельме в Катаре не будет. 