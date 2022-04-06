Как изменилась красотка Лариса Рикельме? Модель и один из символов ЧМ-2010

Она изобрела, вероятно, самый эффектный способ носить телефон.
Матч Италия — Парагвай сейчас уже особо никто не помнит. Зато Ту-Самую-Девушку не забыть. Телекамера выхватила Рикельме на трибуне.
С очень большим вырезом. Его Лариса приспособила для хранения своего телефона Nokia E71-1. Позже выяснилось, что такой способ носить мобильник — рекламная, так сказать, интеграция.
Рикельме восхитила всех: и формами, и огнём эмоций.
И самая популярная модель Парагвая.
Так что Ларисы Рикельме в Катаре не будет.