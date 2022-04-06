В основном руководители и главы компаний-спонсоров. Но есть и один игрок!
Глава «Газпром нефти» и президент РФС.
Предприниматель, совладелец и член совета директоров «СМП Банка», владелец футбольного клуба «Сочи».
Сын Бориса Ротенберга, футболист «Локомотива».
Совладелец «Лукойла» и акционер «Спартака».
Совладелец «Новатэка» и член попечительского совета РФС.
Председатель парламента Чеченской республики и президент «Ахмата».
Председатель правления «Газпрома», спонсора «Зенита».
Глава «Ростеха», спонсора тульского «Арсенала».