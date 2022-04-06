Кто из российского футбола попал под санкции

В основном руководители и главы компаний-спонсоров. Но есть и один игрок!

Александр Дюков

Глава «Газпром нефти» и президент РФС.

Борис Ротенберг

Предприниматель, совладелец и член совета директоров «СМП Банка», владелец футбольного клуба «Сочи». 

Борис Ротенберг-младший

Сын Бориса Ротенберга, футболист «Локомотива».

Вагит Алекперов

Совладелец «Лукойла» и акционер «Спартака».

Леонид Михельсон

Совладелец «Новатэка» и член попечительского совета РФС.

Магомед Даудов

Председатель парламента Чеченской республики и президент «Ахмата».

Алексей Миллер

Председатель правления «Газпрома», спонсора «Зенита».

Сергей Чемезов

Глава «Ростеха», спонсора тульского «Арсенала».