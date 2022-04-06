«Это мой шанс!» Голкипер травмировался, и болельщик во вратарской форме решил его заменить

Вратарь «Уигана» Бен Эймос и не думал, что у него может быть такой «сменщик». В матче с «Аккрингтоном» Эймос получил повреждение. Пока врачи оказывали ему помощь, разминаться вышел очень неожиданный герой.
Тем не менее Конвей отправился на «разминку». Смотрите в видео далее.
Полноценный вратарский комплект он приобрёл в фан-шопе.
Однако несостоявшегося героя-вратаря отметили другие болельщики, а главный тренер даже пожал ему руку. На следующий матч Конвей планирует взять комплект полевого игрока.