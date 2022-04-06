У этих парней лучшие показатели по системе «гол+пас». Учитывалась статистика только в чемпионатах.
Турок с немецкими корнями разрывает чемпионат Бельгии. «Брайтон» сыграл на опережение и ещё в январе оформил трансфер (за копейки — € 7 млн), но оставил Ундава в «Юнионе» до лета. В списке бомбардиров, впрочем, Дениса поджимает швейцарец Фрей из «Антверпена» (22 гола).
Капитан, лидер и просто лучший игрок мадридцев в этом сезоне. Нет Бензема — есть 0:4 от «Барселоны».
«Есть жизнь после 30», — решил Бильбия и помчался колотить голы. У 31-летнего форварда лучший сезон в карьере. «Зриньски Мостар» летит к чемпионству, а Неманья забивает уже 14 туров подряд! Начиная с 26 сентября у него 22 гола, в том числе шесть дублей и один хет-трик.
Левандовски просто идёт за очередным личным рекордом. А попутно — за новым контрактом с «Баварией» либо соглашением с другим топ-клубом.
Ещё один ноунейм в этом списке. Доннелли играет далеко не в самых элитных турнирах, но на такую статистику трудно не обратить внимание. 26-летний центрфорвард сейчас «в огне».
Гомешу уже 30 лет, но именно сейчас он выдаёт сезон всей жизни. 99 процентов, что центральный нападающий к лету установит личный рекорд.
С точки зрения результативности Салах проводит свой лучший сезон после розыгрыша-2017/2018. 29-летний вингер забивал в каждом матче с 3-го по 9-й тур АПЛ, поразил ворота «Челси», «Манчестер Сити» и оформил хет-трик в игре с «МЮ». Ждём египтянина в «Барселоне»?
В этом сезоне снайперские качества Мбаппе не так впечатляют. В прошлом году он забил 27 голов, а сейчас с приходом Месси стал больше играть на партнёров. 13 голевых передач – рекорд в карьере француза.
У бывшего клуба Хави есть свой лидер. 25-летний вингер Афиф рвётся к личному рекорду. Для этого нужно переплюнуть сезон-2018/2019, когда он набил 48 баллов по системе «гол+пас». Задачка не из лёгких.
Этот парень свои ассистентские способности показал ещё в сезоне-2019/2020, сделав 15 голевых передач в 32 матчах Бундеслиги. Затем последовал не слишком результативный сезон, а в этом Нкунку реализует сам и делится мячом с партнёрами. «Лейпциг» не собирается расставаться с Кристофером меньше чем за € 75 млн.
Адам в этом сезоне хорош как никогда. 27-летний центрфорвард давно перебил личный рекорд и продолжает разрывать чемпионат Венгрии. Станиславу Черчесову есть о чём беспокоиться?
Помните этого атакующего полузащитника? Ливайя в середине прошлого десятилетия засветился в «Рубине». А сейчас тащит на родине, в Хорватии. Столько 28-летний Марко не забивал никогда.
Очередной игрок, о котором вы наверняка никогда не слышали. И вновь сезон всей жизни. 27-летний центральный нападающий сейчас выдаёт аномальную статистику.
Катаи уже 31 год, но разве это помеха? В этом сезоне фланговый полузащитник разрывает чемпионат Сербии вместе с Рикарду Гомешем.
Третий сезон подряд Берарди забивает минимум 14 голов. Кроме того, Доменико стал больше ассистировать партнёрам – в прошлые годы количество голевых передач достигало максимум 10. Неудивительно, что «Наполи» и «Фиорентина» хотят его подписать.