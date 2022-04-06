Кристофер Нкунку, «РБ Лейпциг» (Германия) — 29 (16+13)

Этот парень свои ассистентские способности показал ещё в сезоне-2019/2020, сделав 15 голевых передач в 32 матчах Бундеслиги. Затем последовал не слишком результативный сезон, а в этом Нкунку реализует сам и делится мячом с партнёрами. «Лейпциг» не собирается расставаться с Кристофером меньше чем за € 75 млн.