Вот-вот начнётся матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». И хотя уже апрель, в Москве сильный снегопад, поэтому играть команды будут в «сугробах». Самое время вспомнить другие снежные матчи в России.
Знаменитое «снежное дерби». Начало матча пришлось задержать на 20 минут. ЦСКА в экстремальных условиях победил со счётом 2:1, а у красно-белых ещё в первом тайме удалили Калиниченко.
Из-за снега в Москве в день матча поле превратилось в белую скатерть. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 2:0 и вышел во второй групповой этап Лиги чемпионов.
ЦСКА шёл ко второму чемпионству подряд, а Джикия ещё играл за «Амкар». Команды скатали ничью (2:2) под непрекращающимся снегопадом. А все голы были забиты в первом тайме.
Метель не помешала хозяевам. Они разгромили соперника со счётом 3:0. Работники стадиона несколько раз очищали поле от снега, а затем нанесли красную разметку.
И ещё один снежный матч из ноября 2016-го. «Зенит» тогда играл на стадионе без крыши, поэтому побеждать «Уфу» со счётом 2:0 пришлось в снегу на «Петровском». А ещё в те времена забивал Кокорин. Второй мяч на его счету.
Первая победа туляков под руководством Сергея Кирьякова. «Арсенал» сделал это в очень непростых погодных условиях!
Матч завершился нулевой ничьей, а играть командам пришлось на заснеженном поле без красного мяча. Всё дело в том, что тогда в РПЛ были мячи только белого и жёлтого цветов.
Единственный матч из этого списка, сыгранный на юге России. В конце 2020-го «Ахмат» и «Рубин» бегали вот при такой прекрасной погоде.
Пример из ПФЛ, ещё и весенний. Шикарный кадр с Дальнего Востока. Матч в Южно-Сахалинске прошёл под майским снегопадом.