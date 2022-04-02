Самые снежные матчи в России 

Вот-вот начнётся матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». И хотя уже апрель, в Москве сильный снегопад, поэтому играть команды будут в «сугробах». Самое время вспомнить другие снежные матчи в России.

ЦСКА — «Спартак», 9 ноября 2002 года

Знаменитое «снежное дерби». Начало матча пришлось задержать на 20 минут. ЦСКА в экстремальных условиях победил со счётом 2:1, а у красно-белых ещё в первом тайме удалили Калиниченко.

«Локомотив» — «Брюгге», 12 ноября 2002 года

Из-за снега в Москве в день матча поле превратилось в белую скатерть. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 2:0 и вышел во второй групповой этап Лиги чемпионов.

ЦСКА — «Амкар», 6 ноября 2016 года

ЦСКА шёл ко второму чемпионству подряд, а Джикия ещё играл за «Амкар». Команды скатали ничью (2:2) под непрекращающимся снегопадом. А все голы были забиты в первом тайме.

«Крылья Советов» — «Томь», 27 ноября 2016 года

Метель не помешала хозяевам. Они разгромили соперника со счётом 3:0. Работники стадиона несколько раз очищали поле от снега, а затем нанесли красную разметку.

«Зенит» — «Уфа», 30 ноября 2016 года

И ещё один снежный матч из ноября 2016-го. «Зенит» тогда играл на стадионе без крыши, поэтому побеждать «Уфу» со счётом 2:0 пришлось в снегу на «Петровском». А ещё в те времена забивал Кокорин. Второй мяч на его счету.

«Арсенал» — «Анжи», 5 декабря 2016 года

Первая победа туляков под руководством Сергея Кирьякова. «Арсенал» сделал это в очень непростых погодных условиях!

«Локомотив» — «Спартак», 4 марта 2018 года

Матч завершился нулевой ничьей, а играть командам пришлось на заснеженном поле без красного мяча. Всё дело в том, что тогда в РПЛ были мячи только белого и жёлтого цветов.

«Ахмат» — «Рубин», 17 декабря 2020 года

Единственный матч из этого списка, сыгранный на юге России. В конце 2020-го «Ахмат» и «Рубин» бегали вот при такой прекрасной погоде.

«Сахалин» — «Сокол», 3 мая 2021 года

Пример из ПФЛ, ещё и весенний. Шикарный кадр с Дальнего Востока. Матч в Южно-Сахалинске прошёл под майским снегопадом.