Роналду на групповом этапе ждёт встреча с одноклубником, который уже обыгрывал его четыре года назад.
Матч Сенегал — Нидерланды откроет программу мундиаля в Катаре, поскольку организаторы слегка изменили расписание после жеребьёвки. В первой игре на турнире сойдутся два товарища по «Ливерпулю»: Садио Мане (Сенегал) и Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
Через три дня первый матч в Катаре проведёт сборная Бразилии. А её звёздного нападающего Неймара ждёт противостояние с Душаном Влаховичем. Серб проводит впечатляющий сезон, и «Ювентусу» пришлось заплатить внушительную сумму за его трансфер.
Футбол или соккер? В 2010-м команды играли на ЧМ в ЮАР и поделили очки (1:1). Предстоящий матч можно рассматривать как противостояния двух футболистов «Челси»: Мэйсона Маунта (Англия) и Кристиана Пулишича (США).
Сборную Мексики сейчас тренирует Херардо Мартино, ранее работавший с Аргентиной. Именно под его руководством команда Месси дважды подряд проиграла в финале Кубка Америки (2015, 2016).
Возможно, самый интригующий матч группового раунда. Действующие чемпионы мира встретятся с одной из самых прогрессирующих сборных. Килиан Мбаппе против Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца на Евро-2020.
Чемпионы мира — 2010 сыграют с чемпионами мира — 2014. Немцы наверняка захотят взять реванш за поражение в Лиге наций. В ноябре 2020-го испанцы раскатали соперника — 6:0.
Два игрока, представляющие «Манчестер Юнайтед», снова сыграют друг против друга на чемпионате мира. Четыре года назад Уругвай и Португалия встречались в 1/8 финала, и тогда победа осталась за Кавани.
В последний день осени Аргентина проведёт матч с поляками, пробившимися на ЧМ через стыковой матч. Месси завоевал «Золотой мяч», хотя многие до сих пор уверены, что награду заслужил именно Левандовски.
Обе сборные оказались в числе призёров на предыдущем чемпионате мира в России. За Хорватию играет Лука Модрич, который постарается огорчить своего одноклубника — Тибо Куртуа.
На ЧМ-2010 команды встречались в четвертьфинале. В концовке овертайма Луис Суарес выбил мяч руками из пустых ворот и получил красную карточку. Африканская команда пенальти не реализовала, а затем проиграла и в серии послематчевых ударов с 11-метровой отметки.