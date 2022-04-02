Роналду против Кавани, 28 ноября

Два игрока, представляющие «Манчестер Юнайтед», снова сыграют друг против друга на чемпионате мира. Четыре года назад Уругвай и Португалия встречались в 1/8 финала, и тогда победа осталась за Кавани.