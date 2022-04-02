Официальный дебют случился ещё в 1992 году, в Кубке лиги

17-летний подросток Дэвид сыграл против «Брайтона», а вскоре подписал первый контракт. Два года спустя он впервые сыграл в Лиге чемпионов, правда, в ничего не значащем матче последнего тура с «Галатасараем». «МЮ» победил, но застрял на 3-м месте. Зато Бекхэм забил!