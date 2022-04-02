Первый шаг из 264 — к шести титулам чемпиона Англии.
Дэвид был в числе выпускников «Класса '92». То был удивительно богатый на топ-футболистов состав из академии «Юнайтед». Райан Гиггз, Ники Батт, братья Гари и Фил Невилл, Пол Скоулз, сам Бекхэм. И это не считая парней, чья карьера сложилась менее успешно (Робби Сэвидж).
17-летний подросток Дэвид сыграл против «Брайтона», а вскоре подписал первый контракт. Два года спустя он впервые сыграл в Лиге чемпионов, правда, в ничего не значащем матче последнего тура с «Галатасараем». «МЮ» победил, но застрял на 3-м месте. Зато Бекхэм забил!
Дэвид сыграл лишь 5 матчей, но почувствовал, что такое жёсткий взрослый футбол. Ну и впервые явил миру свои магические стандарты. Сначала закрутил «Донкастеру» прямым ударом с углового, затем со штрафного — «Фулхэму».
Игра закончилась нулями, но то был один из важных дней в истории и «Юнайтед», и мирового футбола. Дэвид Бекхэм начал свой путь к статусу мегазвезды.
✅ 264 матча в чемпионате
⚽️ 62 гола
🤝 74 голевые передачи
🎯 Из 62 голов — 15 со штрафных
Всего в «МЮ» Бекхэм выиграл 12 трофеев:
• 6 титулов чемпиона Англии
• 2 Кубка Англии
• 2 Суперкубка Англии
• Межконтинентальный Кубок
• Лигу чемпионов