Сборная России на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа

Представим на минуту, что мы оказались на месте сборной Польши в Группе С. Какое место мы заняли бы? 

Сборная Аргентины

Безусловный фаворит! Аргентинцы едут в Катар, чтобы устроить Лео Месси триумфальные проводы.

Сборная Саудовской Аравии

С этими парнями мы уже встречались на ЧМ-2018. Закончилось очень успешно — 5:0!

Сборная Мексики

Переживают смену поколений, но традиционно сильны.

Как вы считаете, какое место заняла бы сборная России на ЧМ-2022, если бы попала в эту группу?

🇦🇷 Аргентина
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇷🇺 Россия
🇲🇽 Мексика
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Справедливости ради если бы мы прошли стыки, то почти наверняка были в 3-й корзине

То есть если бы и оказались в Группе С, то на месте команды Мексики. Но и материал этот не надо воспринимать серьёзно, а лишь как фантазию!