Представим на минуту, что мы оказались на месте сборной Польши в Группе С. Какое место мы заняли бы?
Безусловный фаворит! Аргентинцы едут в Катар, чтобы устроить Лео Месси триумфальные проводы.
С этими парнями мы уже встречались на ЧМ-2018. Закончилось очень успешно — 5:0!
Переживают смену поколений, но традиционно сильны.
🇦🇷 Аргентина
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇷🇺 Россия
🇲🇽 Мексика
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То есть если бы и оказались в Группе С, то на месте команды Мексики. Но и материал этот не надо воспринимать серьёзно, а лишь как фантазию!