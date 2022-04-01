Тренер сборной Аргентины поддерживает легенду

Однако Лионель Скалони предлагает не зацикливаться на том, что будет. «Ему [Месси] предстоит всё хорошо обдумать, как он всегда и поступает. Надо не только оценивать чемпионат мира, но и насладиться им. Давайте не думать о будущем, а наслаждаться великолепным настоящим», — сказал тренер.