Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список

Фёдор Кудряшов, 34 года — «Антальяспор», Турция

Этот сезон во всех турнирах:

27 матчей (1 гол)



Кудряшов — основной защитник. Конкурирует за основу с Налдо: помните, был такой в «Краснодаре». В команде вообще много знакомых — те же экс-спартаковцы Фернандо и Луис Адриано. А вот особых задач на этот сезон у команды уже не осталось — они в середине таблицы.