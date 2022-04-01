Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список

«Чемпионат» собрал всех игроков и одного главного тренера из России в разных странах мира. Исключая СНГ, там россиян слишком много. Мы не учитывали футболистов до 18 лет из европейских академий.
Список выстроили по возрасту: от самых молодых к самым опытным.
Этот сезон во всех турнирах:
10 матчей (1 гол, 1 передача)
Михайлов играет с переменным успехом: 5 раз в старте, 5 раз вышел на замену, 14 игр провёл в запасе. Его клуб идёт на четвёртом месте во Второй Бундеслиге.
Этот сезон во всех турнирах:
15 матчей (1 гол)
Чёрный играет за молодёжку «Арминии» в Западной Бундеслиге. При этом Владислав семь раз попадал в заявку основы на матчи Первой Бундеслиги и один раз — на Кубок Германии.
Этот сезон во всех турнирах:
17 матчей (4 гола, 1 передача)
Ярко показал себя на позиции правого защитника в «Стали», и в январе Мустафаев перешёл в «Легию». Пока что чаще играет за вторую команду, но забил дебютный гол в первом матче.
Этот сезон во всех турнирах:
8 матчей
Полузащитник в юном возрасте (ещё в 2015 году) сменил академию «Спартака» на «Звезду». Голдин старается пробиться в основу, но пока играет нечасто даже в молодёжке.
Этот сезон во всех турнирах:
13 матчей (3 гола, 1 передача)
Абдусаламов играет с переменным успехом. К примеру, в 2022 году провёл четыре матча из 13.
Этот сезон во всех турнирах:
1 матч
Фенеридис сыграл лишь однажды, но 10 раз попал в заявку основы. В августе защитник получил вызов в сборную России до 18 лет, провёл четыре матча и забил один гол.
Пока не сыграл в этом сезоне
Плитко родился в Петербурге, но воспитанник итальянского футбола. Вратарь пока не дебютировал во взрослом футболе, находится в резерве.
Этот сезон во всех турнирах:
25 матчей (6 голов, 1 передача)
Иосифов упорно идёт к своей цели — основному составу «Вильярреала». Дебют в Ла Лиге уже был (пусть и минута). За вторую команду он играет часто, а это главное. Эмери отмечал осенью, что Иосифов хорошо адаптируется и работает на тренировках.
Этот сезон во всех турнирах:
11 матчей (1 гол)
Севикян давно в Испании и, казалось, вот-вот пробьётся в главную команду «Леванте». Однако в этом сезоне вингер забуксовал: упали игровое время и эффективность. Ждём, что молодой парень перезагрузится в ближайшее время.
Пока не сыграл в этом сезоне
В январе Матвеев перешёл из «Локомотива» в «Ческе-Будеёвице». В «Казанке» левый защитник был ключевым игроком команды, в Чехии пока не имеет практики.
Этот сезон во всех турнирах:
13 матчей
Защитник переехал во Францию осенью 2020-го из «Енисея». Пару раз в этом сезоне попадал в запас, но пока играет за «Кан Б».
Этот сезон во всех турнирах:
27 матчей (3 гола, 3 передачи)
Шапи в аренде, и он один из лучших игроков команды по «гол+пас». Однако «Гиресунспор» борется за выживание, а Сулейманов точно готов к чему-то большему.
Этот сезон во всех турнирах:
14 матчей
Тугаринов занимался в академии «Барселоны», а в 2019 году перешёл во вторую команду «Эспаньола». Прошлым летом он поехал в двухлетнюю аренду оборонять ворота «Телстара» во второй голландской лиге.
Этот сезон во всех турнирах:
9 матчей (3 гола, 1 передача)
После смены тренера дела у Чалова пошли хуже. И.о. Гильермо Абаскаль, кажется, больше доверяет шкафоподобному ветерану Адаму Салаи, который тоже пришёл зимой. Из хороших новостей: Фёдор более разносторонний нападающий и может играть на разных позициях.
Этот сезон во всех турнирах:
30 матчей (14 голов, 9 передач)
Воспитанник немецкого футбола (школа «Герты»), Проничев заезжал в «Зенит», но быстро вернулся в Германию. Этот сезон ударно проводит за «Энерги» — Проничев один из лучших в лиге по «гол+пас». Правда, это Регионаллига, третий дивизион. Но и Проничев пока молод.
Этот сезон во всех турнирах:
1 матч
Назаров перебрался в «Богеминас» в январе, и пока идёт процесс адаптации к новой команде. Сам чемпионат для Евгения знакомый (он был в аренде в «Теплице»), побороться за основу тоже реально — конкуренция в защите не то чтобы супер.
Этот сезон во всех турнирах:
31 матч (3 гола, 6 передач)
По-настоящему зажигать в Лиге 1 мешают травмы. Когда Головин в порядке — он мозг и основной энергоблок «Монако». Возможно, в конце этого сезона всё-таки пора завершить 4-летний французский цикл и попробовать себя в новой лиге.
Этот сезон во всех турнирах:
4 матча
Злобин проиграл конкуренцию молодому бразильцу Луису Жуниору (21 год), поэтому сейчас Иван — резервный вратарь «Фамаликана».
Этот сезон во всех турнирах:
8 матчей (1 передача)
Джамалутдинов провёл несколько игр в начале сезона. С октября 2021 года полузащитник не появлялся на поле.
Этот сезон во всех турнирах:
24 матча (4 гола, 4 передачи)
Обольский то играет в старте, то выходит на замену. Его команда идёт на 14-м месте, имея 8-очковый отрыв от зоны вылета.
Этот сезон во всех турнирах:
19 матчей (2 гола, 4 передачи)
У Миранчука сезон-шторм. То Алексей тонет в запасе, то его выбрасывает на поле, и случается чудо — эффектный гол или передача. Начало года было ярким, а дальше снова вмешались травмы. Летом, возможно, всё-таки решится вопрос с уходом из «Аталанты». Претенденты есть.
Прошлый сезон во всех турнирах:
34 матча
В Норвегии играют «весна-осень», так что пока Хайкин ждёт старт сезона. Однако наш вратарь — безусловный №1 в своём клубе и, пожалуй, лучший в лиге. Следующий шаг — трансфер в более сильный чемпионат.
Этот сезон во всех турнирах:
28 матчей (2 передачи)
Левин в Чехии с 2017 года, и этой зимой перешёл из «Богемианса» в «Словацко». Команда крепкая, пытается поджать лидеров — идёт близко к тройке. Владислав сразу обосновался в основном составе и заведует центром поля.
Этот сезон во всех турнирах:
15 матчей (2 передачи)
Для Жигулёва это первый сезон в «Заглембе», и пока адаптация идёт с трудом. Полузащитник играет мало.
Этот сезон во всех турнирах:
4 матча
Рудаков стал игроком «Хонки» в январе 2022-го (аренда из «Ростова»). В марте выиграл с клубом Кубок лиги Финляндии.
Этот сезон во всех турнирах:
5 матчей
Драматичная карьера привела талантливого вратаря во Вторую Бундеслигу. После травмы в «Сьоне» Митрюшкину сильно не везёт. Сейчас он второй номер в «Динамо», но нельзя не отметить, что продолжает бороться.
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей (2 гола, 1 передача)
Морозов переехал в Словению зимой и довольно быстро завоевал место в основе на левом фланге обороны. Из дополнительных плюсов — результативность.
Этот сезон во всех турнирах:
4 матча (1 гол)
Воспитанник «Чертаново» и «Спартака» уехал в Японию в 2017 году. Иппей родился в Токио, его мама — русская, а отец — японец. Сменил несколько клубов, сейчас принадлежит «Касива Рейсол», однако ушёл в аренду в лигу ниже. Сезон стартовал в феврале.
Пока не сыграл в этом сезоне
Васютин имеет опыт, как расти благодаря скромным европейским клубам. В «Лахти» он стал лучшим вратарём финской лиги, был хорош в норвежском «Сарпсборге». Возможно, оттуда не стоило уходить в «Зенит». Новая аренда в «Юргорден» пока не сработала — из-за травмы.
Пока не сыграл в этом сезоне
Коновалов решился на необычный трансфер, понимая, что его берут резервным вратарём. Однако конкурент Макс Стрижек — просто хороший вратарь, можно бороться за место.
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей (1 гол)
Защитник перешёл в «Риеку» летом и много пропустил из-за травмы. Сейчас постепенно возвращается к полноценным играм.
Этот сезон во всех турнирах:
23 матча (1 гол, 1 передача)
Сердеров проводит первый сезон в «Истре», хотя в Европе играет с 2018 года. Пока его роль в хорватском клубе — запасной. К сожалению, и статистика довольно скромная.
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей (1 гол)
Башкиров был очень хорош на уровне всей лиги Польши. В FIFA 22 ему даже выдали второй лучший рейтинг выносливости в мире — круче только Канте. К сожалению, прогресс Евгения в сентябре притормозила тяжёлая травма. Сейчас он продолжает восстановление.
Этот сезон во всех турнирах:
1 матч
Переезжая в сильный «Байер» (идёт третьим в Бундеслиге), Лунёв понимал, что будет трудно и предстоит сражаться за место в основе. Пока ситуация так себе: Градецки уверен в себе, а нашего вратаря ещё и подкосила травма. Потребовалась операция на голеностопе.
Этот сезон во всех турнирах:
27 матчей
Пережив кризис «Тамбова», Шляков ещё год назад решил уехать на поиски надёжного варианта в Румынию. Не прогадал: пусть УТА не особо рвётся в лидеры, наш защитник играет постоянно.
Прошлый сезон во всех турнирах:
36 матчей (2 гола, 2 передачи)
Урожненец Нальчика, Зумакулов долго играл в Монголии, а зимой 2020-го переехал в Тайвань. Стабильно играет в основе на позиции опорного.
Этот сезон во всех турнирах:
28 матчей (1 гол, 1 передача)
Жиров продолжает стабильно играть в не очень стабильном «Зандхаузене». В этом сезоне клуб опять балансирует у зоны вылета. Зато Александра в клубе очень ценят.
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей
В Южной Корее сезон только начался. Ильюченко пока обходится без голов. Зато в 2021-м у него было 19 мячей в 43 играх.
Этот сезон во всех турнирах:
14 матчей (1 гол, 2 передачи)
Кажется, летом Черышеву тоже предстоит решать, как быть дальше. В «Валенсии» он игрок замены, однако есть ощущение, что Денис ещё способен провести пару-тройку хороших сезонов. Пусть и в клубе попроще.
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей
Кокорину 31 год, но мы видели разные истории преображения. Хочется верить, что Александр ещё сделает усилие над собой и перестанет быть мемом.
Этот сезон во всех турнирах:
25 матчей
Лодыгин вернулся в комфортный чемпионат и снова обрёл уверенность. Он №1 в «ПАС Янине», играет стабильно. Клуб попал в плей-офф, а летом можно подумать и о трансфере в какой-то более амбициозный проект.
Этот сезон во всех турнирах:
5 матчей
Рауш провёл всего 30 минут за основу. «Нюрнберг» идёт на пятом месте во Второй Бундеслиге.
Этот сезон во всех турнирах:
27 матчей (1 гол)
Кудряшов — основной защитник. Конкурирует за основу с Налдо: помните, был такой в «Краснодаре». В команде вообще много знакомых — те же экс-спартаковцы Фернандо и Луис Адриано. А вот особых задач на этот сезон у команды уже не осталось — они в середине таблицы.
Пока не сыграл в этом сезоне
Нойштедтер стал игроком «Вестерло» в конце февраля. С лета 2021 года россиянин был без клуба.
Этот сезон во всех турнирах:
15 матчей (2 гола, 2 передачи)
Причудливая карьера привела Кабаева в 2019 году в Гондурас, а затем в Таиланд. Сейчас он играет во второй лиге, зато в удовольствие.
Черчесов начинал тяжело, с поражений и даже критики. Однако сейчас у клуба беспроигрышная серия из шести матчей, лидерство и семь очков отрыва от второго места. «Ференцварош» (как и все команды Черчесова) играет не столько ярко, сколько эффективно.