Как менялись мячи чемпионатов мира по футболу

Почти за век официальные мячи чемпионатов мира кардинально изменились. Даже актуальный мяч, который анонсировали в Катаре, почти не похож на тот, который использовали в России.

Уругвай-1930, Tiento, T-model

На первом ЧМ в истории использовали два разных мяча, один был легче, другой – тяжелее. Но тогда это никого не смущало.

Италия-1934, Federale-102

Инновационной особенностью этого мяча было наличие отдельной панели с хлопковой шнуровкой, которая пришла на смену кожаной.

Франция-1938, Allen

Мяч по-прежнему изготавливался вручную, но был явно удобнее прежнего.

Бразилия-1950, Duplo T

С кожаной поверхности навсегда исчезла шнуровка, это сократило количество травм. Впервые разрешили печать лого компании.

Швейцария-1954, Swiss World Champion

Впервые появилось регулирование размеров мяча, веса и диаметра.

Швеция-1958, Top Star

Впервые был представлен в трёх цветах – коричневом, оранжевом и белом.

Чили-1962, Crack Top Star

Не понравился судьям и игрокам. По ходу одного из матчей судья отправил делегацию команд за другим.

Англия-1966, Challenge 4-star

Был похож на образец 1958 года и в целом понравился всем.

Мексика-1970, Telsar

Впервые сыграли мячом от adidas. Его изготовили из кожи по форме усечённого икосаэдра. Название дали в честь американского искусственного спутника Земли, выпущенного в 1962 году.

Германия-1974, Telstar Durlast

Идентичные прежним материал и техника производства. Глобально никаких изменений, кроме слов на мяче и его цвета.

Аргентина-1978, Tango

Полностью обновлённый дизайн, запомнившийся многим: дизайнеры создали оптическое впечатление 12 одинаковых кругов. Улучшенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Испания-1982, Tango Espana

Первый мяч, сделанный из смеси кожи и синтетических материалов. У него было специальное полиуретановое покрытие в качестве водоотталкивающего элемента.

Мексика-1986, Azteca 

Первый мяч, полностью изготовленный из синтетических материалов. Дизайн на нём делал отсылки к фрескам ацтеков.

Италия – 1990, Etrusco

Три головы этрускских львов украшали каждую из 20 триад, использовавшихся в дизайне мяча. По сравнению со своими предшественниками Etrusco имел улучшенные качества водонепроницаемости, износостойкости и отскока.

США-1994, Questra

Авторы создали более лёгкий и реагирующий мяч, а в его триадах использовали сочетание звёзд.

Франция-1998, Tricolore

Первый цветной мяч чемпионата мира. При создании использовали синтетическую пену, отвечавшую за одинаковое распределение при ударе. Впервые мяч изготавливали не в Европе, а в Марокко. 

Япония и Южная Корея — 2002, Fevernova

Улучшение качества мяча плюс новый дизайн – он пользовался огромным спросом во всём мире уже после ЧМ-2002. Всего было продано больше 6 миллионов копий по всему миру.

Германия-2006, +Teamgeist

Названием создатели напомнили, что важнейшая составляющая успеха – командный дух. Мяч состоял из 14 структурных панелей, что повышало точность удара и увеличение контроля.

ЮАР-2010, Jabulani

Перевод названия мяча – «праздновать». Дизайн полностью отражал южноафриканский дух. А технология термосклеивания ещё больше увеличивала точность удара. И добавляла непредсказуемости полёту мяча.

Бразилия-2014, Brazuka 

Дизайн мяча описали в adidas как революционный, при этом его структура не сильно изменилась по сравнению с предшественником. Зато продажи в Бразилии были колоссальные.

Россия-2018, Telsar 18

Возвращение к ЧМ-1970 с точки зрения дизайна. Мяч имел такой же чёрно-белый окрас. Главным новшеством является наличие внутри мяча чипа NFC, к которому каждый может подключиться со своего смартфона.

Катар-2022, Al Rihla

Региональный дизайн плюс усовершенствованное качество. Создатели отмечают, что в полёте он движется быстрее, чем его предшественники.