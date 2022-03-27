«Реал» не будет прежним! Летом хотят дешёво прокачать состав

Рейниер, атакующий полузащитник — арендован «Боруссией»

Бразилец завершает двухлетнюю аренду в Дортмунде, и дела у него совсем не вау. Рейниер играет катастрофически мало: в этом сезоне в Бундеслиге у него 9 матчей и общие 66 минут на поле. В «Реале» даже раздумывали, а не отозвать ли футболиста, но решили оставить — в рамках профилактики.