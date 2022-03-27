Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра на «Чемпионате»

🤔 Это очень простая «угадайка», чтобы отвлечься на пару минут. Соперников нет, особых действий тоже не нужно — только ваша внимательность. Угадываете — один балл в ваш личный зачёт. В конце сравниваете, чего достигли. Погнали!

«Ростов». Варианты:

► Павел Мамаев
► Данил Глебов
► Николай Комличенко
► Дмитрий Полоз

✅ Дмитрий Полоз играет в строгих бежевых бутсах

Угадали? +1 балл в личный зачёт!

«Локомотив». Варианты:

► Ян Кухта
► Рифат Жемалетдинов
► Дмитрий Баринов
► Даниил Куликов

✅ Это новый бомбардир «Локо» Ян Кухта

Угадали? +1 балл в личный зачёт!

«Динамо». Варианты:

► Константин Тюкавин
► Арсен Захарян
► Вячеслав Грулёв
► Фёдор Смолов

✅ В ярко-салатовых бутсах играет Фёдор Смолов

Угадали? +1 балл в личный зачёт! 

«Рубин». Варианты:

► Илья Самошников
► Солтмурад Бакаев
► Константин Кучаев
► Виталий Лисакович

✅ Виталий Лисакович и его стильные чёрные бутсы

Угадали? +1 балл в личный зачёт!

«Зенит». Варианты:

► Клаудиньо
► Юри Алберто
► Иван Сергеев
► Дуглас Сантос

✅ Total-black бутсы Клаудиньо

Угадали? +1 балл в личный зачёт!

«Ахмат». Варианты:

► Бернард Бериша
► Александр Трошечкин
► Даниил Уткин
► Виталий Лысцов

✅ А это маэстро штрафных ударов Даниил Уткин

Угадали? +1 балл в личный зачёт!

«Уфа». Варианты:

► Олег Иванов
► Гамид Агаларов
► Остон Урунов
► Вячеслав Кротов

✅ Это лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов

Угадали? +1 балл в личный зачёт!

«Спартак». Варианты:

► Шамар Николсон
► Виктор Мозес
► Джордан Ларссон
► Квинси Промес

✅ В этих стильных бутсах играет Квинси

Угадали? +1 балл в личный зачёт!

Финальный вопрос посложнее, клуба не будет. Кто тут летит в подкат?

► Арсен Захарян, «Динамо»
► Далер Кузяев, «Зенит»
► Антон Зиньковский, «Крылья Советов»
► Сергей Паршивлюк, «Динамо»

✅ И это Арсен Захарян, который умеет не только атаковать!

Угадали? +1 балл в личный зачёт! И это был последний вопрос.

Неплохо, но, кажется, вы можете лучше

★★★☆☆☆☆☆☆

Молодец! Вот это внимательность

★★★★★★☆☆☆

Вот это да! Да вы настоящий эксперт!

★★★★★★★★★