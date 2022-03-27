Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра на «Чемпионате»

🤔 Это очень простая «угадайка», чтобы отвлечься на пару минут. Соперников нет, особых действий тоже не нужно — только ваша внимательность. Угадываете — один балл в ваш личный зачёт. В конце сравниваете, чего достигли. Погнали!
► Павел Мамаев
► Данил Глебов
► Николай Комличенко
► Дмитрий Полоз
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Ян Кухта
► Рифат Жемалетдинов
► Дмитрий Баринов
► Даниил Куликов
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Константин Тюкавин
► Арсен Захарян
► Вячеслав Грулёв
► Фёдор Смолов
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Илья Самошников
► Солтмурад Бакаев
► Константин Кучаев
► Виталий Лисакович
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Клаудиньо
► Юри Алберто
► Иван Сергеев
► Дуглас Сантос
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Бернард Бериша
► Александр Трошечкин
► Даниил Уткин
► Виталий Лысцов
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Олег Иванов
► Гамид Агаларов
► Остон Урунов
► Вячеслав Кротов
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Шамар Николсон
► Виктор Мозес
► Джордан Ларссон
► Квинси Промес
Угадали? +1 балл в личный зачёт!
► Арсен Захарян, «Динамо»
► Далер Кузяев, «Зенит»
► Антон Зиньковский, «Крылья Советов»
► Сергей Паршивлюк, «Динамо»
Угадали? +1 балл в личный зачёт! И это был последний вопрос.
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