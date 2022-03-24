Изучаем крупнейшие, по данным французского издания L'Equipe, зарплаты звёзд. Важно, что сумма — до уплаты налогов. Общую цифру L'Equipe посчитали, сложив все показатели: от непосредственно зарплаты до различных бонусов. И да, в этом рейтинге нет Лео Месси.
Если с другими странами L'Equipe всё-таки оценивает плюс-минус, то с Лигой 1 у издания больше уверенности. И тут супертоп — Неймар. Его зарплата ещё и выросла в мае-2021. И по ежемесячному окладу бразилец обходит Месси, который получает € 3 млн 375 тысяч.
Португалец вернулся в Англию летом и сразу обошёл всех по ежемесячной зарплате. Примечательно, что среди «всех» в первой пятерке — только один представитель другого клуба, Кевин Де Брёйне. Остальные самые высокооплачиваемые игроки АПЛ тоже из «МЮ».
Испанский топ зарплат возглавляет защитник «Барселоны». При этом Пике ещё пошёл на сокращение зарплаты, когда клуб переживал кризис. Точнее, дал клубу отсрочку: в долгосрочной перспективе Жерару выплатят все положенные деньги.
Довольно скромные (по меркам коллег) € 2 млн зарабатывает, возможно, лучший нападающий мира. «Бавария» на повышение не готова.
Почти наверняка Дибала выпадет из итальянского рейтинга, поскольку он близок к уходу из «Ювентуса». Возможно, аргентинец окажется в топе зарплат уже другой страны. Но пока в Италии Дибала — №1.
По информации в том числе испанских медиа, после перехода в «Зенит» зарплата бразильца выросла и составляет около € 5 млн в год.