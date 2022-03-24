Новичок ЦСКА Языджи выдал лучший старт в РПЛ среди всех легионеров. Он забивает в 4 матчах подряд и уже записал на свой счёт 6 голов. Вспоминаем, какие футболисты быстрее всего добирались до полусотни мячей в чемпионате России.
У СуперПава был яркий старт в «Роторе» — 14 голов на 65 игр. А затем ему понадобилось 88 матчей в «Спартаке», чтобы добить до 50.
Белорусскому форварду понадобилось чуть меньше матчей, зато сразу 4 клуба. Он феерил в «Томи» (17 голов за 25 матчей), а вот в «Зените» и «Рубине» получилось скромно. В Питере Корниленко забил лишь 1 гол в 11 матчах, в Казани — 3 в 8. Зато в «Крыльях» он раскрылся и в будущем стал легендой: для полусотни голов ему понадобилось 108 матчей.
Большую часть своих голов в РПЛ Кечинов забил за «Спартак» (36 в 111 матчах). Хотя более эффективным он был в «Сатурне» (который ещё был REN TV): 13 голов в 36 матчах. А вот юбилейный гол пришёлся уже на «Шинник».
Легенда «Спартака» именно за красно-белый клуб и оформил свой рекорд.
Эффектно начав в «Спартаке» (9 голов в чемпионате России за 18 матчей), Сычёв уехал в Европу, а затем вернулся и творил бомбардирские подвиги в «Локомотиве». Чтобы добраться до 50 голов, ему понадобилось 129 матчей.
Столько же матчей, сколько Сычёву, понадобилось воспитаннику «Зенита». Хотя Кулик большую часть голов забил всё же в ЦСКА — 39 в 97 матчах. За «Зенит» у него было 11 голов в 32 играх.
Переехав в Россию, Каряка раззабивался в «Крыльях», однако остановился в шаге от «полтинника» — 49 голов за 125 матчей. Перешагнул «за 50» он уже после возвращения из «Бенфики», забив за «Сатурн».
Свои первые 50 голов Кириченко выбил за «Ростов» (38 мячей в 108 матчах) и ЦСКА. За армейцев получилось особенно эффектно: 12 голов в 16 матчах.
Интересно, что Кураньи так и остановился на отметке в 50 голов в РПЛ.
Ещё один представитель «Динамо» в клубе «50». Также играл за «Локомотив».
Первый голевой юбилей Кержаков встретил совсем молодым — в период с 2001 по 2004 год.
Легенда «Ротора» и отечественного футбола нулевых.
И ещё один герой Волгограда, для которого эти 50 голов были только началом большого пути.
Крутой старт одного из лучших форвардов в РПЛ.
Легенда «Ростова», на период «Ростсельмаша» пришлось и основное количество голов (44 за 77 матчей). А до этого Маслов забил 6 голов в 24 играх за ставропольское «Динамо».
Голландцу хватило трёх сезонов, чтобы выбить «полтинник». Пополнять свой бомбардирский счёт он продолжает.
Бразилец феерил исключительно за «Зенит» и очень быстро прошёл отметку в 50 голов.
Бесчастных в топе самых эффективных нападающих: всего 88 матчей понадобилось для полусотни голов. Забивал он за «Спартак» — начал в марте 1992-го, а достиг отметки уже в 2002-м. С 1994 по 2001 год он был в европейской «командировке»: «Вердер» и «Расинг». Потом играл в «Динамо».
Ивуарийский форвард — ещё один пример эффективной селекции ЦСКА.
Самый эффективный нападающий «клуба 50».