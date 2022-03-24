19. Сергей Корниленко — 50 голов за 152 матча

Белорусскому форварду понадобилось чуть меньше матчей, зато сразу 4 клуба. Он феерил в «Томи» (17 голов за 25 матчей), а вот в «Зените» и «Рубине» получилось скромно. В Питере Корниленко забил лишь 1 гол в 11 матчах, в Казани — 3 в 8. Зато в «Крыльях» он раскрылся и в будущем стал легендой: для полусотни голов ему понадобилось 108 матчей.