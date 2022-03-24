Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022. Англия — за миллиард евро!

Работает так: должен быть или очень мощный чемпионат, или лучше, чтобы игроки разъезжались из местной лиги.

Сборная Англии — € 1 млрд 260 млн

Самый дорогой игрок: Гарри Кейн, € 100 млн

Сборная Франции — € 953,5 млн

Самый дорогой игрок: Килиан Мбаппе, € 160 млн

Сборная Бразилии — € 899,5 млн

Самый дорогой игрок: Винисиус Жуниор, € 100 млн

Сборная Испании — € 798 млн

Самый дорогой игрок: Педри, € 80 млн

Сборная Германии — € 728,5 млн

Самый дорогой игрок: Йозуа Киммих, € 85 млн

Сборная Нидерландов — € 658,5 млн

Самые дорогие игроки: Френки де Йонг и Маттейс де Лигт — оба по € 70 млн

Сборная Аргентины — € 641,7 млн

Самый дорогой игрок: Лаутаро Мартинес, € 70 млн

Сборная Бельгии — € 465,5 млн

Самый дорогой игрок: Кевин Де Брёйне, € 90 млн

Сборная Сербии — € 337,2 млн

Самый дорогой игрок: Душан Влахович, € 85 млн

Сборная Хорватии — € 318,5 млн

Самый дорогой игрок: Матео Ковачич, € 45 млн

Сборная Дании — € 302,5 млн

Самый дорогой игрок: Пьер-Эмиль Хёйбьерг, € 40 млн

Сборная Швейцарии — € 247,4 млн

Самый дорогой игрок: Мануэль Аканджи, € 30 млн

Бонус: хозяева ЧМ-2022 сборная Катара — € 14,43 млн

Самый дорогой игрок: Акрам Афиф, € 4 млн