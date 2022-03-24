Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022. Англия — за миллиард евро!

Работает так: должен быть или очень мощный чемпионат, или лучше, чтобы игроки разъезжались из местной лиги.
Самый дорогой игрок: Гарри Кейн, € 100 млн
Самый дорогой игрок: Килиан Мбаппе, € 160 млн
Самый дорогой игрок: Винисиус Жуниор, € 100 млн
Самый дорогой игрок: Педри, € 80 млн
Самый дорогой игрок: Йозуа Киммих, € 85 млн
Самые дорогие игроки: Френки де Йонг и Маттейс де Лигт — оба по € 70 млн
Самый дорогой игрок: Лаутаро Мартинес, € 70 млн
Самый дорогой игрок: Кевин Де Брёйне, € 90 млн
Самый дорогой игрок: Душан Влахович, € 85 млн
Самый дорогой игрок: Матео Ковачич, € 45 млн
Самый дорогой игрок: Пьер-Эмиль Хёйбьерг, € 40 млн
Самый дорогой игрок: Мануэль Аканджи, € 30 млн
Самый дорогой игрок: Акрам Афиф, € 4 млн