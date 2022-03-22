Всего один легионер.
Агаларов дебютировал в РПЛ в 2018 году, но раззабивался только сейчас. У Гамида 14 голов (четыре – с пенальти) в 21 матче, из которых два победных. Кроме того, на его счету в принципе 77,8% забитых мячей «Уфы». А ещё было приглашение в сборную.
Лидер нынешнего «Краснодара». Эдуард ударно провёл сентябрь и октябрь, записав на свой счёт 3+3 по системе «гол+пас». А также здорово начал 2022-й год – забил «Уралу» и положил дубль «Спартаку».
Главное связующее звено «Динамо», Фомин успевает играть на всех участках поля. Он в одиночку принёс команде шесть очков на старте сезона, отправив по два гола «Уфе» и «Динамо». Сейчас он всё также хорош и вызван в сборную, а в целом за 21 матч забил восемь мячей и сделал два ассиста.
Единственный легионер в списке. Колумбиец остался в России и тащит «Сочи» к медалям. В своём первом сезоне он забил уже восемь голов и прибавил к ним четыре голевых паса. Это 25% всех забитых мячей «Сочи». Кассьерра – лучший среди новичков РПЛ в этом сезоне. Хотя скоро с этим поспорит Языджи.
Опорник, о котором мало кто говорит, выделяется в команде Кержакова. Калинский – лучший игрок по победным голам в РПЛ (четыре из шести). Николай отлично выбирает позицию и силён в организации игры. В его активе также есть две голевые передачи.
Дмитрий уже догнал Дзюбу в гонке бомбардиров (по 10 мячей, у игрока «Ростова» четыре – с пенальти). До этого Полоз максимум забивал семь в РПЛ (сезон-2015/2016), правда, тогда было шесть ассистов. Но и «Ростов» выглядел увереннее.
Первый сезон РПЛ для Сарвели складывается удачно: дебютный мяч в первом туре, дубль «Нижнему Новгороду», победные голы «Химкам» и «Краснодару». Форвард отметился семью мячами и является лучшим бомбардиром самарцев.
Неугомонный полузащитник забил пять голов из восьми со штрафных и сейчас лучший в Европе по этому показателю. При этом ни один забитый мяч Уткина не стал победным, а в четырёх матчах, когда он отличался, «Ахмат» проигрывал.
Ломаев входит в топ-10 игроков РПЛ по сыгранным минутам. Вратарь провёл семь матчей «на ноль» и по этому показателю — в топ-4 голкиперов лиги. Кроме того, Ломаев один из тех, кто взял пенальти в этом сезоне (один из пяти ударов).
Динамовский талант прогрессирует и улучшает свои качества плеймейкера. Захарян отметился голевыми передачами в матчах с ЦСКА, «Локомотивом», «Уралом» и сделал ассистентский хет-трик с «Химками». В 2022 году Арсен забил пятый гол в чемпионате и сделал седьмой результативный пас.
Зиньковский уехал в сборную на мартовский сбор. Перед этим он сыграл лучший матч в РПЛ: сделал две голевые передачи и забил победный мяч «Сочи». Антон уже превзошёл себя сезона-2019/2020. Сейчас у него два гола и семь результативных пасов.