Пятёрка Пике

«Барса» тогда вынесла мадридский клуб со счётом 5:0. После того как мяч в пятый раз оказался в воротах Касильяса, Пике после празднований показал «пятюню» стадиону, а заодно потроллил соперника. Моуринью тогда потерпел одно из самых болезненных поражений в карьере.