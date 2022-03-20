Вспоминаем яркие эпизоды перед новым матчем, который пройдёт 20 марта.
В ноябре 2002 года Луиш Фигу приехал на «Камп Ноу». Фанаты «Барселоны» не простили игроку переход в «Реал» и бросали на поле посторонние предметы, когда португалец шёл к угловому флажку. На газоне оказались бутылки, мусор и даже свиная голова.
В 2005 году бразилец превосходно проявил себя на «Сантьяго Бернабеу». «Барса» разгромила соперника — 3:0, а Роналдиньо оформил дубль во втором тайме. Стадион «Реала» устроил игроку соперника стоячую овацию.
Март 2007 года. 19-летний Лео Месси делает хет-трик в матче с принципиальным соперником. Трижды «Реал» выходил вперёд, и трижды «Барса» отыгрывалась стараниями аргентинца. Последний гол он забил уже на 90-й минуте.
В ноябре 2010-го «Реал» потерпел сокрушительное поражение на «Камп Ноу». В том матче было сразу несколько запоминающихся событий. В первом тайме Гвардиола швырнул мяч в землю, вместо того чтобы дать его Роналду, когда португалец хотел бросить аут. Криштиану толкнул тренера, на поле завязалась потасовка.
«Барса» тогда вынесла мадридский клуб со счётом 5:0. После того как мяч в пятый раз оказался в воротах Касильяса, Пике после празднований показал «пятюню» стадиону, а заодно потроллил соперника. Моуринью тогда потерпел одно из самых болезненных поражений в карьере.
В концовке встречи со знаком минус отметился Рамос. Сбил Месси в грубом подкате, схлопотал удаление, толкнул Пуйоля в лицо, а потом ещё и ткнул Хави в подбородок. Крайне неудачное завершение ужасного для «Реала» матча.
В апреле 2012-го Роналду принёс «Реалу» победу на выезде. После решающего гола Криштиану показал фанатам «Барселоны» жест: «Спокойно, спокойно, я здесь».
Валлиец стал главным героем финала Кубка Испании – 2014. На последних минутах он промчался через полполя и забил победный гол. Тот матч «Реал» провёл без травмированного Роналду.
В апреле 2017 года Лео забил победный мяч на «Сантьяго Бернабеу», а затем снял футболку и показал её стадиону. «Барса» тогда выиграла со счётом 3:2, а Месси оформил 500-й гол за каталонский клуб.
Август 2017-го, «Камп Ноу». Роналду на 80-й минуте забивает «Барсе» в матче Суперкубка Испании и повторяет знаменитое празднование Месси. А через пару минут Криштиану получит второе предупреждение за симуляцию и досрочно отправится в раздевалку. «Реал» в итоге победит — 3:1.
Ещё одно запоминающееся празднование Месси. В декабре 2017 года «Барса» разгромила «Реал» в Мадриде (3:0), а Лео забил второй гол, реализовав пенальти. После гола аргентинец развёл руки в стороны и поднял вверх. Этот кадр потом облетел все фотоагентства.
Весной 2019-го Месси повздорил с Рамосом. Защитник «Реала» отмахнулся от форварда и заехал ему по лицу. Этот эпизод вызвал серьёзную полемику, поскольку некоторые эксперты считали, что испанца следовало удалить. Спустя несколько лет Месси и Рамос окажутся в одном клубе.
В марте 2020-го команды провели последнее «эль класико» перед закрытием трибун из-за ковида. «Реал» победил со счётом 2:0, победный гол забил Винисиус. А потом спорт ушёл на паузу из-за пандемии.