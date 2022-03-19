Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне

Когда кажется, что российские футболисты поздно дебютируют, это вовсе не так. Собрали данные Transfermarkt, кто в этом сезоне самые молодые. Возраст указан на момент появления на поле.

15. Анзор Хабибов, «Арсенал» — 18 лет, 7 месяцев и 14 дней

Полузащитник. Сыграл 6 марта в зарубе с «Крыльями» — 2:2.

14. Владислав Шитов, «Спартак» — 18 лет, 7 месяцев и 6 дней

Нападающий. Вышел на поле 13 декабря 2021 года в матче с «Сочи», который вынес «Спартак» дома — 3:0.

13. Александр Коваленко, «Крылья Советов» — 18 лет, 6 месяцев и 26 дней

Атакующий полузащитник. Дебютировал в игре с «Арсеналом» (2:2). Той самой, где вышел Хабибов.

12. Ярослав Гладышев, «Динамо» — 18 лет, 5 месяцев и 17 дней

Нападающий. Вышел 22 октября 2021 года, когда «Динамо» разгромило «Химки» — 4:1.

11. Лука Гагнидзе, «Урал» — 18 лет, 5 месяцев и 4 дня

Полузащитник. Дебютировал 1 августа прошлого года с «Нижним Новгородом» (1:1).

10. Даниил Кузнецов, «Зенит» — 18 лет, 4 месяца и 19 дней

Крайний полузащитник. Поучаствовал в победе над «Ахматом» (3:1) 11 сентября 2021 года.

9. Артём Соколов, «Химки» — 18 лет, 4 месяца ровно

Атакующий хавбек. Сыграл за «Химки» против «Краснодара» и помог одержать выездную победу — 0:1. Дело было 1 августа 2021 года.

8. Арсен Захарян, «Динамо» — 18 лет, 1 месяц и 27 дней

Полузащитник. Захарян отметился в этом рейтинге уже в первом туре, 23 июля прошлого года, сыграв против «Ростова» (0:2).

7. Андрей Лангович, «Ростов» — 18 лет, 1 месяц и 25 дней

Интересно, что в том же матче моложе Захаряна оказался правый защитник из «Ростова».

6. Данил Ахатов, «Уфа» — 17 лет, 8 месяцев и 21 день

Полузащитник. Впервые в сезоне вышел на поле 12 сентября 2021 года, против «Сочи». Но «Уфа» проиграла на выезде — 3:1.

5. Даниил Худяков, «Локомотив» — 17 лет, 8 месяцев и 16 дней

Вратарь экстренно заменил Гильерме после удаления в матче с «Химками» (25 сентября). С тех пор Гильерме восстанавливается от травмы, а Худяков — основной.

4. Виктор Мелехин, «Ростов» — 17 лет, 8 месяцев и 6 дней

Ещё один воспитанник «Ростова». Защитник впервые появился на поле 22 августа, в выездном матче с «Нижним Новгородом» (1:2).

3. Дмитрий Кучугура, «Краснодар» — 17 лет, 4 месяца и 14 дней

Юный вингер оказался в составе из-за отъезда легионеров. И тем не менее 7 марта этого года Кучугура вышел на замену и помог обыграть «Урал» — 2:1.

2. Абубакар Иналкаев, «Ахмат» — 17 лет, 1 месяц и 26 дней

Полузащитник. Появился на замену в выездной игре с «Ростовом» (1:2) 26 сентября 2021 года.

1. Сергей Пиняев, «Крылья Советов» — 16 лет, 8 месяцев и 28 дней

Всё ещё самый юный футболист в РПЛ. Дебют Пиняева состоялся в игре со «Спартаком» 30 июля 2021 года.