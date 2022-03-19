Когда кажется, что российские футболисты поздно дебютируют, это вовсе не так. Собрали данные Transfermarkt, кто в этом сезоне самые молодые. Возраст указан на момент появления на поле.
Полузащитник. Сыграл 6 марта в зарубе с «Крыльями» — 2:2.
Нападающий. Вышел на поле 13 декабря 2021 года в матче с «Сочи», который вынес «Спартак» дома — 3:0.
Атакующий полузащитник. Дебютировал в игре с «Арсеналом» (2:2). Той самой, где вышел Хабибов.
Нападающий. Вышел 22 октября 2021 года, когда «Динамо» разгромило «Химки» — 4:1.
Полузащитник. Дебютировал 1 августа прошлого года с «Нижним Новгородом» (1:1).
Крайний полузащитник. Поучаствовал в победе над «Ахматом» (3:1) 11 сентября 2021 года.
Атакующий хавбек. Сыграл за «Химки» против «Краснодара» и помог одержать выездную победу — 0:1. Дело было 1 августа 2021 года.
Полузащитник. Захарян отметился в этом рейтинге уже в первом туре, 23 июля прошлого года, сыграв против «Ростова» (0:2).
Интересно, что в том же матче моложе Захаряна оказался правый защитник из «Ростова».
Полузащитник. Впервые в сезоне вышел на поле 12 сентября 2021 года, против «Сочи». Но «Уфа» проиграла на выезде — 3:1.
Вратарь экстренно заменил Гильерме после удаления в матче с «Химками» (25 сентября). С тех пор Гильерме восстанавливается от травмы, а Худяков — основной.
Ещё один воспитанник «Ростова». Защитник впервые появился на поле 22 августа, в выездном матче с «Нижним Новгородом» (1:2).
Юный вингер оказался в составе из-за отъезда легионеров. И тем не менее 7 марта этого года Кучугура вышел на замену и помог обыграть «Урал» — 2:1.
Полузащитник. Появился на замену в выездной игре с «Ростовом» (1:2) 26 сентября 2021 года.
Всё ещё самый юный футболист в РПЛ. Дебют Пиняева состоялся в игре со «Спартаком» 30 июля 2021 года.