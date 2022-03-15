Короли хет-триков. Кто в РПЛ чаще всего забивал по три гола

6. Дмитрий Кириченко — 4 хет-трика в 377 матчах

Наконец-то форвард, «раскидавший» свои хет-трики по разным клубам. За ЦСКА у Кириченко их два (на 74 матча), в «Москве» — один (55 матчей), как и за «Ростов» (149 матчей). А вот за «Сатурн» в 99 матчах — ни одного хет-трика.