Короли хет-триков. Кто в РПЛ чаще всего забивал по три гола

Почти все футболисты забивали за один клуб. Двое продолжают играть в РПЛ. Данные Transfermarkt.
Все были за «Зенит», а вот в форме «Кубани» обошлось не то что без хет-триков — вообще без голов в чемпионате.
Смолов тоже забивал по три только в одном клубе — «Краснодаре». Однако у него ещё есть шанс и изменить ситуацию, и продвинуться в рейтинге. В «Динамо» он начал бодро (2 гола в 3 матчах).
Понятно, что бомбардирские подвиги легендарный форвард совершал в составе «Ротора».
И снова вся статистика — от одного клуба. За «Ростов» и «Рубин» хет-трики не делал. Только за «Зенит».
Возможно, Чалов ещё вернётся в РПЛ и продолжит забивать. Но надеемся, что в Европе у нашего форварда тоже получится.
В отличие от того же Азмуна, аргентинец все хет-трики сделал в форме «Рубина».
Подвиги Черышева-старшего пришлись на старт карьеры в «Динамо». В нижегородском «Локомотиве» он уже не так блистал.
И в целом довольно яркая карьера в «Спартаке».
Деметрадзе трижды пробовал себя в «Спартаке»/«Алании». И там трижды уходил с поля с тремя голами. За «Локомотив» сыграл всего чуть-чуть (6 матчей) и ни разу не забил.
Легенда «КАМАЗа».
Наконец-то форвард, «раскидавший» свои хет-трики по разным клубам. За ЦСКА у Кириченко их два (на 74 матча), в «Москве» — один (55 матчей), как и за «Ростов» (149 матчей). А вот за «Сатурн» в 99 матчах — ни одного хет-трика.
Все — за «Зенит», хватило 289 матчей. За 51 игру в «Динамо» до хет-трика Кержаков не добрался.
Один из лучших легионеров в истории РПЛ феерил за ЦСКА.
Один из лучших форвардов «Локомотива» в 90-е — все свои «трёшки» Гарин выбил именно за железнодорожников. Всего он сыграл за клуб 118 матчей в чемпионате.
Один из самых эффективных форвардов, приезжавших в РПЛ. Три хет-трика у Рондона за «Зенит» (в 37 матчах) и ещё один — за «Рубин» (36 матчей). За 10 игр в ЦСКА до трёх голов он не добрался.
Бóльшая часть (4 штуки) пришлась на «Зенит», но был у Дзюбы хет-трик и за «Ростов».