Учитывали статистику с момента первого сезона лиги.
Кержаков играл в РПЛ за «Зенит» и «Динамо». Из всех игроков топа Александр провёл меньше других времени после выходов на замену (943 минуты). Сейчас занимает пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
Ярко проявил себя в роли джокера, выступая за «Краснодар». Сейчас Магомед находится в Турции, где играет на правах аренды.
Из всех игроков топа у Лебеденко самый обширный список клубов, за которые он выступал в высшем дивизионе (шесть). В нынешнем сезоне 38-летний футболист играет в ФНЛ за «Торпедо».
Нападающий поиграл в РПЛ за «Тосно», «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и «Арсенал». В настоящий момент выступает за тульский клуб.
За годы, проведённые в России, аргентинец стал двукратным чемпионом РПЛ в составе двух разных клубов. В 2007 году победил вместе с «Зенитом», в 2009-м — с «Рубином».
У Александра есть возможность улучшить результат, поскольку он по-прежнему играет. Сейчас он выступает за «Зенит», а ранее играл за «Ростов», «Урал» и «Краснодар».
Бухаров занимает первое место среди игроков этого списка по количеству выходов на замену (103) и минутам, проведённым после этого (2413).
Иранский нападающий показал себя не только бомбардиром, но и прекрасным джокером. Прошедшей зимой покинул Россию и подписал контракт с «Байером».
Нынешний форвард «Зенита» — лидер этого списка по системе «гол+пас». К 11 голам Артём добавил восемь результативных передач.
Входит в тройку самых результативных игроков РПЛ по голам после выхода на замену. Наиболее ярко играл в составе «Спартака», где дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Сейчас выступает в ФНЛ-2 за клуб «Знамя».
Дмитрий дважды становился лучшим бомбардиром сезона в РПЛ (один раз в составе ЦСКА, второй — в ФК «Москва»). Как видно из статистики, он нередко забивал после выхода на замену. До лидерства в списке ему не хватает всего одного гола.
Пока никто не играл в РПЛ так продуктивно после выхода на замену, как и бронзовый призёр Евро-2008. Заслуженный мастер спорта России завершил карьеру в 2015 году.