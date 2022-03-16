Кто в РПЛ забивал чаще других после выхода на замену

Учитывали статистику с момента первого сезона лиги.

Александр Кержаков, 8 голов

Кержаков играл в РПЛ за «Зенит» и «Динамо». Из всех игроков топа Александр провёл меньше других времени после выходов на замену (943 минуты). Сейчас занимает пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

Магомед-Шапи Сулейманов, 9 голов

Ярко проявил себя в роли джокера, выступая за «Краснодар». Сейчас Магомед находится в Турции, где играет на правах аренды.

Игорь Лебеденко, 9 голов

Из всех игроков топа у Лебеденко самый обширный список клубов, за которые он выступал в высшем дивизионе (шесть). В нынешнем сезоне 38-летний футболист играет в ФНЛ за «Торпедо».

Евгений Марков, 9 голов

Нападающий поиграл в РПЛ за «Тосно», «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и «Арсенал». В настоящий момент выступает за тульский клуб.

Алехандро Домингес, 9 голов

За годы, проведённые в России, аргентинец стал двукратным чемпионом РПЛ в составе двух разных клубов. В 2007 году победил вместе с «Зенитом», в 2009-м — с «Рубином».

Александр Ерохин, 9 голов

У Александра есть возможность улучшить результат, поскольку он по-прежнему играет. Сейчас он выступает за «Зенит», а ранее играл за «Ростов», «Урал» и «Краснодар».

Александр Бухаров, 10 голов

Бухаров занимает первое место среди игроков этого списка по количеству выходов на замену (103) и минутам, проведённым после этого (2413).

Сердар Азмун, 11 голов

Иранский нападающий показал себя не только бомбардиром, но и прекрасным джокером. Прошедшей зимой покинул Россию и подписал контракт с «Байером».

Артём Дзюба, 11 голов

Нынешний форвард «Зенита» — лидер этого списка по системе «гол+пас». К 11 голам Артём добавил восемь результативных передач.

Роман Павлюченко, 13 голов

Входит в тройку самых результативных игроков РПЛ по голам после выхода на замену. Наиболее ярко играл в составе «Спартака», где дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Сейчас выступает в ФНЛ-2 за клуб «Знамя».

Дмитрий Кириченко, 14 голов

Дмитрий дважды становился лучшим бомбардиром сезона в РПЛ (один раз в составе ЦСКА, второй — в ФК «Москва»). Как видно из статистики, он нередко забивал после выхода на замену. До лидерства в списке ему не хватает всего одного гола.

Роман Адамов, 15 голов

Пока никто не играл в РПЛ так продуктивно после выхода на замену, как и бронзовый призёр Евро-2008. Заслуженный мастер спорта России завершил карьеру в 2015 году.