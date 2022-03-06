«Я видел дриблинг Арбелоа!»

Эту фразу знает, пожалуй, каждый футбольный болельщик. Она стала универсальной, чтобы описать дриблинг любого футболиста, от которого не ждёшь такой финт. Кстати, ещё Уткин говорил так: «Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!»