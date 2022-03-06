Одному из лучших футбольных комментаторов России исполнилось 50 лет. Собрали самые классные цитаты за его карьеру. Их было много, поэтому выбрать лучшие оказалось не так уж просто.
Эту фразу знает, пожалуй, каждый футбольный болельщик. Она стала универсальной, чтобы описать дриблинг любого футболиста, от которого не ждёшь такой финт. Кстати, ещё Уткин говорил так: «Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!»
Василий Уткин – о невероятном полуфинале Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:0) в 2012-м.
О том, за кого болеет.
«Барселона» — «Реал», март 2015-го. Впрочем, ничего не изменилось.
«Спартак» — «Рубин», 2015 год.
ЧМ-2006. Англия — Тринидад и Тобаго, 2:0. В том легендарном репортаже была ещё классная фраза: «Англия-то она одна, а тут Тринидад и ещё Тобаго — вдвоём на одного».
«МЮ» – «Реал», 4:3, хет-трик Роналдо. После этого матча Роман Абрамович купил «Челси».
Матч сборной России со Швецией во время Евро-2008. Тогда на нашей трибуне был баннер с Петром I.