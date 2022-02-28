44-летний Джанлуиджи Буффон продолжает карьеру. Вратарь продлил контракт с «Пармой» до 2024 года. Но это ещё не предел! В истории футбола были и есть профессиональные игроки, которые выходили на поле в более солидном возрасте.
Бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Англии почти всю карьеру выступал на родине. В 2014-м Джеймс на полгода остался без клуба. Казалось, что на этом всё, но Дэвид рванул в Индию. Карьеру он завершил в 2015-м в возрасте 44 лет. Буффон его явно обгонит.
Ещё один футболист, завершивший карьеру в 44 года. И снова вратарь! Фридель начинал в родных США, а потом перебрался в Европу. Известен по игре в Англии, где защищал цвета «Ливерпуля», «Блэкберна», «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». В 2015-м покинул лондонский клуб и ушёл из футбола.
Очередной вратарь в этом списке. Джи начал карьеру в далёком 1992 году, выступил со сборной Южной Кореи на ЧМ-1998, был в заявке на чемпионат мира в 2002-м и закончил только в 2016-м. На момент последнего сыгранного матча голкиперу было 46 лет. Всю карьеру он провёл в Южной Корее.
Да, снова вратарь. Швед запустил карьеру в 1984 году, добрался с «Тенерифе» до полуфинала Кубка УЕФА, а в 1998-м вернулся в Скандинавию. Ни о каком уходе из футбола речи не шло — в 41 год Андерссон стал чемпионом Швеции, а потом, чередуя обязанности тренера и футболиста, доиграл до 2016 года. Карьеру Бенгт завершил в 50 лет.
Как вы уже поняли, вратари в среднем играют дольше полевых футболистов. Бисант не стал исключением. Он начал карьеру в 1978 году, выступал за «Ньюкасл», «Челси» и другие клубы, а также вызывался в сборную Англии. Последней командой Дэйва стал «Фулхэм». Его карьера завершилась в 54 года.
Наконец-то не вратарь! Мэтьюз играл в атаке и начинал ещё в 1932 году. Главными клубами в его карьере стали «Сток Сити» и «Блэкпул», а за сборную Англии Стэнли провёл более 50 матчей. В 1965 году форвард вроде бы ушёл из футбола, но в 1970-м вернулся, подписав контракт с мальтийским «Хибернианс». Ему было 55 лет. А в 2000 году Мэтьюза не стало.
А вот и конкурент для Буффона. Кадзуёси стартовал ещё в 1986 году и играет до сих пор! Он побил все мыслимые и немыслимые рекорды — сейчас ему 55 лет. Нападающий выступает на родине, а раньше играл в Бразилии, Италии и даже Хорватии с Австралией.
Бонус для любителей российского футбола. Тумаев начал карьеру, когда ему уже было за 40. Он провёл 14 сезонов за «Газовик», а в 2005-м сыграл последний матч в возрасте 58 лет. С 2018-го у Тумаева проблемы — он сидел в тюрьме, а в последние три года новостей о нём нет.