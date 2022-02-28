Стэнли Мэтьюз, 55 лет

Наконец-то не вратарь! Мэтьюз играл в атаке и начинал ещё в 1932 году. Главными клубами в его карьере стали «Сток Сити» и «Блэкпул», а за сборную Англии Стэнли провёл более 50 матчей. В 1965 году форвард вроде бы ушёл из футбола, но в 1970-м вернулся, подписав контракт с мальтийским «Хибернианс». Ему было 55 лет. А в 2000 году Мэтьюза не стало.