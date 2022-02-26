Юри Алберто, нападающий.

Перешёл из «Интернасьонала» за € 25 млн

Самый дорогой трансфер РПЛ в зимнее окно. Юри Алберто должен заменить в «Зените» Сердара Азмуна. Но на сборах бразилец, как и в матчах с «Бетисом» в Лиге Европы, не забил ни одного гола. Похоже, его адаптация не будет быстрой.