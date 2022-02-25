Григорий Морозов, ушёл свободным агентом

В начале февраля Морозов расторг контракт с «Динамо», а затем стал футболистом словенского «Целе». 27-летний защитник отыграл за бело-голубых более сотни матчей, однако в последнее время дела шли не лучшим образом. В этом сезоне Морозов играл только за вторую команду «Динамо» в ФНЛ-2 (7 матчей, 1 гол), поэтому отъезд в Европу кажется логичным.