Георгий Мелкадзе. Перешёл из «Спартака» за € 170 тыс.

Форвард дебютировал за основу «Спартака» в сезоне-2014/2015 (с того момента отыграл 26 матчей, но не забивал). После трёх аренд 24-летний футболист подписал контракт с «Сочи» на 2,5 года. В этом сезоне всего три игры – почти всю осень Георгий лечился, а потом оказался не нужен новому тренеру.