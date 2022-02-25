Йоррит Хендрикс, полузащитник. Ушёл в «Фейеноорд» в аренду с правом выкупа

Год назад Хендрикса забирали у ПСВ всего за € 500 тыс., поэтому считалось, что у перехода нет рисков. Но Йоррит не прижился в «Спартаке» (232 минуты в РПЛ в этом сезоне), а зимой оказалось, что избавиться от него не так легко. Новый клуб всё же нашёлся. «Фейеноорд» арендовал 26-летнего опорника с правом выкупа.