Продолжаем рассказывать про изменения в клубах РПЛ в зимнее межсезонье. «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте, ещё до сборов назначил нового тренера (Паоло Ваноли сменил Руя Виторию) и был активен на трансферном рынке.
Новый центрфорвард для «Спартака». Николсон в этом сезоне разносил чемпионат Бельгии (13 голов и пять передач в 18 матчах) и отправился на повышение. Трансфер получился недешёвым, но Шамару 24 года, а значит, красно-белые вправе ждать от него пика возможностей. На сборах ямаец забил два мяча в пяти матчах.
В лице Хлусевича «Спартак» заполучил универсала, способного сыграть на обоих флангах и в центре поля. Даниил был хорош в тульском «Арсенале» (4+2 в 16 матчах), поэтому красно-белые не пожалели крупной суммы. В межсезонье хавбек провёл три матча и пока не внедрился в состав окончательно. Кстати, Хлусевичу всего 20 лет.
Пруцев только прошлым летом вернулся в Самару из «Сочи», а всего спустя полгода перешёл в «Спартак». В этом сезоне 21-летний центральный хавбек сыграл 17 матчей в РПЛ, а на сборах трижды вышел на поле в составе красно-белых. Данил доволен трансфером и говорит, что это новый уровень в его карьере.
«Спартак» давно нуждался в сменщике для Айртона, который заметно сдал без конкуренции. Выбор пал на левого защитника Классена, которого вызывают в молодёжную сборную России. 21-летний игрок дебютировал за красно-белых в товарищеском матче и получил травму. С тех пор на поле Леон не выходил.
Долгожданный опорник. Со времён Фернандо в «Спартаке» не было профильного игрока в эту зону, и вот он появился. Перейру взяли в аренду за € 500 тыс., а при определённых условиях будут обязаны выкупить его за € 6,4 млн. 24-летний люксембуржец на сборах провёл три матча и здорово смотрелся. Похоже, Крис готов к основе.
Когда Артём Ребров завершил карьеру, «Спартаку» понадобился третий вратарь. В итоге сам Ребров его и нашёл. Выбор пал на Свинова, пропустившего 22 гола в 24 матчах ФНЛ в этом сезоне. На сборах 21-летний голкипер провёл три встречи и пропустил три мяча.
Летом «Спартак» расстанется с Самуэлем Жиго, а ещё истечёт контракт у Ильи Кутепова. Клуб решил не тянуть с покупкой нового центрального защитника и выцепил из Самары Чернова. Воспитанник ЦСКА должен был бесплатно присоединиться к красно-белым летом, но «Спартак» форсировал переход. В итоге 26-летний игрок уже в команде, а «Крылья» получили деньги.
После перехода Николсона болельщики гадали, в каком сочетании «Спартак» будет атаковать. А в итоге клуб отпустил одного из ключевых форвардов. Понсе здорово играл, но с сентября отсутствовал из-за травмы. Красно-белые посчитали, что тратить время нет смысла, и отправили 24-летнего игрока в Испанию. Летом «Эльче» сможет выкупить Понсе за € 4 млн.
Год назад Хендрикса забирали у ПСВ всего за € 500 тыс., поэтому считалось, что у перехода нет рисков. Но Йоррит не прижился в «Спартаке» (232 минуты в РПЛ в этом сезоне), а зимой оказалось, что избавиться от него не так легко. Новый клуб всё же нашёлся. «Фейеноорд» арендовал 26-летнего опорника с правом выкупа.
На Ломовицкого в своё время возлагали большие надежды, но уровень основы «Спартака» он так и не потянул. В этом сезоне вингер запомнился только ассистом в матче с «Динамо». Красно-белые сумели выгодно продать Александра — «Рубин» не пожалел денег. Теперь воспитанник «Спартака» попробует заиграть в Казани.
Георгий Мелкадзе («Сочи», бесплатно), Илья Гапонов («Крылья Советов», аренда). Андрей Ещенко и Артём Ребров завершили карьеру и остались работать в клубе.
«Спартак» в межсезонье играл много. Семь матчей, три победы и четыре ничьих, 13 забитых и шесть пропущенных мячей. Ваноли сразу внедрил высокий агрессивный прессинг, и в некоторых встречах казалось, что команда уже адаптировалась к требованиям. Так это или нет, увидим в официальных играх.
У красно-белых, вероятно, самый тяжёлый график в РПЛ. Завтра, 26 февраля, состоится дерби с ЦСКА, а дальше будет жуткая серия из матчей с «Динамо» (6 марта), «Краснодаром» (13 марта) и «Локомотивом» (3 апреля). Затем будут встречи с середняками, а в предпоследнем туре в Москву приедет «Зенит».