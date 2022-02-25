Аблайе Мбенге, расторг контракт

В 2020 году он сбежал из «Ахмата», а потом извинялся. После, в октябре 2021-го, Мбенге самовольно покинул минское «Динамо», где играл на правах аренды. И в одностороннем порядке расторг с российским и белорусским клубами. При этом он подписал договор с «Маккаби» – и ушёл оттуда через четыре дня. Формально не является игроком «Ахмата» с 1 января.