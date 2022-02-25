Рассказываем о главных изменениях в клубах РПЛ за зимний перерыв. Находящийся на 7-м месте «Ахмат» преобразился не так сильно, как многие другие команды лиги.
За трансфер 25-летнего полузащитника грозненский клуб заплатил € 300 тыс. Это единственная покупка «Ахмата» в зимнее окно. В первой части сезона Александр отыграл 14 матчей в РПЛ, забил один гол (как раз «Ахмату») и сделал два паса. Ну а идея перехода принадлежит Андрею Талалаеву, который отлично знаком с игроком – раньше он работал в «Химках».
Нападающий Идрис Умаев вернулся из Казахстана, где играл на правах аренды за карагандинский «Шахтёр». В этом сезоне 23-летний форвард принял участие в трёх матчах квалификации Лиги конференции и забил один мяч. Концовку прошлого сезона в чемпионате Казахстана пропустил из-за травмы.
В 2020 году он сбежал из «Ахмата», а потом извинялся. После, в октябре 2021-го, Мбенге самовольно покинул минское «Динамо», где играл на правах аренды. И в одностороннем порядке расторг с российским и белорусским клубами. При этом он подписал договор с «Маккаби» – и ушёл оттуда через четыре дня. Формально не является игроком «Ахмата» с 1 января.
Бразильский полузащитник покинул «Ахмат», хотя по факту не выступал за него с 2020-го. Всего за грозненцев он провёл 35 матчей и набрал 5+10 очков по «гол+пас». Самым успешным был сезон-2018/2019 – забил 4 гола и сделал 7 передач. Теперь 24-летний футболист играет на родине за «Сан-Бернарду» (его аренда в «Шапекоэнсе» закончилась 31 декабря).
Вингер Габриэль Янку вернулся на родину — 27-летний румынский футболист арендован «Фарулом». В этом сезоне он вышел на поле всего 6 раз и забил один гол – потеря несерьёзная. Отправлен в аренду и полузащитник Амир Адуев (22 года), который перебрался в «Шахтёр» из Караганды. В этом сезоне играл за «Ахмат» только в Кубке России (2 матча, один гол).
Клуб из Грозного провёл семь контрольных матчей и одержал три победы (обыграны «Алания», «Чайка» и «Волгарь»). Нападающий Ислам Альсултанов оформил три гола, полузащитник Даниил Уткин — два. Новичок Трошечкин отметился голом в игре с «Волгарём» (5:0).
Ближайшие 2 матча в РПЛ команда Талалаева проведёт на своём поле — с «Уфой» и «Рубином». Достаточно лёгкий старт! После этого клуб из Грозного съездит в гости к «Уралу» и «Арсеналу», затем примет у себя «Зенит». В заключительной части сезона «Ахмат» сыграет дома с ЦСКА и «Локомотивом», но его также ждут гостевые матчи с «Динамо» и «Краснодаром».