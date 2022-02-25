Самарцы продали лидеров, но смогут ли побороться за топ-5?
23-летний бразилец сыграл 25 матчей в этом сезоне, отметился голом и пятью ассистами. Правый защитник провёл без замен все игры на групповом этапе Лиги чемпионов и внёс свой вклад в победу над «Реалом». В Самаре Костанца станет конкурентом Гленна Бейла на фланге. Контракт с новичком рассчитан на 3,5 года.
Самарцы предоставили 23-летнему игроку шанс реанимировать карьеру. За два года в «Рубине» Игнатьев забил всего три гола, а этот сезон и вовсе проводит без результативных действий. Форвард будет в аренде до конца сезона. «Крылья Советов» имеют право выкупа за € 2,5 млн.
24-летний защитник не играл за основу «Спартака» в этом сезоне, но провёл шесть матчей за дубль. Гапонов перерос ФНЛ и уже готов быть полноценным игроком РПЛ. Илья пробудет в Самаре до конца сезона.
Соколов («Химки», € 58 тыс.), Гудков («Олимп-Долгопрудный», € 35 тыс.), Барач («Сочи», аренда).
Теперь сделки на выход. После ударного сезона в ФНЛ Сергеев не пропал с радаров, оформив 6+5 по системе «гол+пас» в 18 матчах РПЛ. В «Зените» 26-летнему форварду будет непросто из-за высокой конкуренции. Он будет соперничать с Клаудиньо, Юри Алберто, Малкомом и Дзюбой. Контракт с Иваном рассчитан до июля 2025 года.
21-летний игрок провёл 37 матчей на уровне РПЛ: 20 – за «Сочи» в сезоне-2020/2021 и 17 – за «Крылья Советов» в этом сезоне. Пруцев имеет хороший пас, активно открывается, не боится идти в дриблинг. У центрального полузащитника ни одного результативного действия за полтора года, но «Спартак» это не смутило. Пруцева подписали до лета 2026 года.
За три года 26-летний защитник набрался опыта и осенью примерил капитанскую повязку. В «Спартаке» конкуренцию экс-игроку ЦСКА составят Кофрие, Джикия, Жиго и Кутепов. Контракт с Никитой рассчитан до конца 2026 года. Через несколько дней Чернов может сыграть в дерби с ЦСКА.
Кабутов («Уфа», бесплатно), Зеффан («Йени Малатьяспор, бесплатно), Аймбетов («Астана», бесплатно), Карпов («Металлург» Липецк, бесплатно), Герчиков («Металлург» Липецк, аренда), Никитенков («Металлург» Липецк, аренда), Прищепа («Велес», аренда), Великородный («Металлург» Липецк, аренда), Бегич («Рубин», конец аренды).
Самарцы сыграли восемь матчей на сборах и проиграли только «Рубину» (0:5). Лучшим бомбардиром в этих играх стал Зиньковский (пять голов). «Крылья Советов» одержали пять побед: обыграли «Сегед», «Радник», «Нижний Новгород», «Астану» и «Химки».
«Крылья Советов» возобновят сезон матчем с «Ростовом» на выезде. После этого самарцы сыграют дома с «Арсеналом» и «Зенитом», а 19 марта отправятся в Сочи. До четвёртого места всего три очка. Неужели «Крылья» смогут побороться за выход в еврокубки?