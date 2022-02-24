Продолжаем рассказывать про главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. Говорим о тульском «Арсенале», который занимает 12-е место в таблице и будет бороться за выживание.
Единственный переход, за который «Арсенал» этой зимой заплатил деньги. Степанова арендовали у «Рубина» прошлым летом, и он оправдал ожидания. В этом сезоне Данил много играл (16 матчей, один гол и четыре передачи), а на сборах провёл пять встреч (три — в старте). 22-летнего Степанова подписали до 2025 года.
Ещё один новичок, приехавший из Казани. Деспотович не так давно забивал, а в этом сезоне выпал из состава «Рубина» (505 минут в РПЛ, гол и пас) и угодил в дубль. Джордже опровергал конфликт со Слуцким, но в итоге клуб расторг с форвардом контракт. Теперь 29-летний футболист будет выступать за «Арсенал».
Универсальный хавбек (способен закрыть оба фланга и центр) засверкал в первой части сезона: 16 матчей в РПЛ, четыре гола и две передачи. Неудивительно, что за Хлусевичем пришёл «Спартак». «Арсенал» получил крупную сумму, а красно-белые — 20-летнего таланта с долгосрочным контрактом до 2026 года.
Довбня выступал за «Арсенал» с лета 2020 года, но важным игроком для команды так и не стал. В этом сезоне 26-летний защитник провёл всего два матча, в которых вышел на замену. Суммарно набежало 23 минуты. Поэтому зимой тульский клуб спокойно отпустил Александра в Казахстан.
В сентябре прошлого года Камболов бесплатно приходил из «Краснодара» как опытный футболист. Но помочь «Арсеналу» он не смог. В первой части сезона 32-летний хавбек вышел на поле в РПЛ лишь четыре раза, наиграв 76 минут. Зимой с Русланом расторгли контракт. Игрок до сих пор остаётся без клуба.
Тудорие в «Арсенале» с 2019 года. Он дважды уходил в аренду, а в этом сезоне вышел на поле в шести матчах РПЛ, наиграв суммарно 124 минуты. Зимой 25-летнего румынского защитника отпустили на родину. Теперь он будет играть за «Сепси».
Денисов — ветеран. Он попал в «Арсенал» ещё в 2013 году, уходил и возвращался. В этом сезоне Александр команде уже был не нужен и не сыграл ни одного матча. Зимой 33-летний защитник бесплатно перешёл в «СКА-Хабаровск».
На сборах «Арсенал» сыграл кучу товарищеских матчей. Выиграть удалось лишь дважды (у датского «Раннерса» и «Оренбурга»). Также было четыре ничьих и три поражения. Команда забила 12 голов и пропустила 13.
«Арсенал» стартует в РПЛ уже через два дня. 26 февраля команда сыграет на выезде с «Сочи», дальше будут «Крылья Советов» (6 марта), «Динамо» (12 марта) и «Ахмат» (3 апреля). Помимо бело-голубых, из топ-соперников у Тулы остались «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».