Джордже Деспотович, центральный нападающий. Перешёл из «Рубина» на правах свободного агента

Ещё один новичок, приехавший из Казани. Деспотович не так давно забивал, а в этом сезоне выпал из состава «Рубина» (505 минут в РПЛ, гол и пас) и угодил в дубль. Джордже опровергал конфликт со Слуцким, но в итоге клуб расторг с форвардом контракт. Теперь 29-летний футболист будет выступать за «Арсенал».