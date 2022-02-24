Продолжаем рассказывать о главных изменениях в клубах РПЛ, которые случились зимой. «Рубин», занимающий 10-е место, потратил на укрепление состава около € 3,6 млн.
«Спартак» постоянно раскидывал полузащитника по арендам: полтора сезона в Туле и полсезона в «Химках». У Ломовицкого не получалось выиграть конкуренцию в родной команде, поэтому трансфер был ожидаемым. «Рубин» выложил € 1,5 млн и забрал игрока. И в Казани Александр явно должен играть чаще.
Жертва тотальной распродажи в «Локо». Лисакович не был игроком основы, но всегда помогал со скамейки. Руководство же посчитало, что лучше строить новую команду без него. «Рубин» вовремя подсуетился и забрал парня за € 1,2 млн. Учитывая проблемы в нападении – оптимальное решение, у Слуцкого Виталий будет основным в паре в Онугхой.
В этом сезоне Кучаев в основном сидел на скамейке ЦСКА. Уход в аренду – попытка возрождения, ведь ещё два года назад парня вызывали в сборную России. Слуцкий лично хотел видеть Кучаева в команде и точно знает, как его лучше использовать.
Даниил Кузнецов (полузащитник, «Зенит»-2), Егор Тесленко (защитник, «КАМАЗ»), Марат Апшацев ( полузащитник, «Томь»), Силвие Бегич (защитник, «Крылья Советов», из аренды), Даниил Степанов (защитник, «Арсенал», из аренды), Кирилл Косарев (нападающий, «Нижний Новгород», из аренды), Кирилл Климов (нападающий, «Кубань», из аренды).
Деспотович мало играл осенью, хотя весной забивал чуть ли не в каждом матче. Во время восстановления у Деспота случился конфликт со Слуцким Сначала серба хотели сослать в дубль, а в итоге расторгли контракт. Нападающего подхватил «Арсенал».
Игнатьев хочет доказать, что ещё может играть в футбол. Поэтому переехал со скамейки «Рубина» в «Крылья». Им после ухода Ивана Сергеева нужен нападающий, способный забивать. Начал Иван с удаления фотографий из «Инстаграма».
Самый необычный переход из РПЛ за зиму. Коновалов полгода сидел на лавке «Рубина» за спиной у Дюпина и решил, что пора всё изменить. «Ливингстон» – середняк чемпионата Шотландии. Правда, и за него голкипер пока не дебютировал.
У Шатова всего 3 матча в нынешнем сезоне за «Рубин». В основном он либо лечился, либо сидел на скамейке. В ноябре клуб расторг контракт с полузащитником, а сам он объявил о приостановлении карьеры. Пауза длилась недолго. Уже зимой он съездил на сборы с «Уралом» и, видимо, понял, что ещё рано заканчивать. Клуб подписал контракт с игроком.
Алексей Городовой (28 лет, вратарь, «Факел», свободный агент), Кирилл Косарев (20 лет, нападающий «Волгарь», аренда), Мицуки Саито (22 года, полузащитник, («Сёнан Бельмаре», окончание аренды).
Команда Леонида Слуцкого провела семь контрольных матчей, но в основном с клубами из России. Интересно, что шесть из семи игр завершилась вничью. И только одна победа – над «Крыльями Советов» (5:0). У команды в основном забивают полузащитники, но Слуцкий сильно верит в Лисаковича.
28 февраля «Рубин» начинает в гостях с «Зенитом» – не лучший момент для возрождения. Зато потом – неплохой календарь, чтобы подняться повыше в таблице: их ждут «Ахмат», «Ростов» и «Химки». Тяжёлым будет финиш – в последних пяти турах «Сочи», «Локомотив» и ЦСКА. Зато завершение на своём поле с «Уфой».