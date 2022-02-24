Рассказываем о главных изменениях в клубах РПЛ, которые случились зимой. «Урал», занимающий 11-е место, потратил на укрепление состава всего € 120 тыс.
Трёхкратный чемпион России вернулся в «Урал» (был там с 2007 по 2011 год) и подписал контракт до конца сезона. Он не играл в официальных матчах с августа 2021-го, в конце же года приостановил карьеру. А завершит её, видимо, в родном клубе, куда его вернул Григорий Иванов. Грустно, ведь Шатову не так много лет – 31.
«Урал» переманил к себе лучшего бомбардира ФНЛ (18 мячей) и заплатил всего € 120 тыс. Логичный ход, ведь клуб из Екатеринбурга занимает последнее место в РПЛ по количеству голов, а 26-летний форвард проводит неплохой сезон. Юшин никогда не играл в РПЛ, а четыре года назад вообще выступал в любительской лиге.
Лука Цулукидзе (18 лет, полузащитник, «Сабуртало»), Доминик Динга (23 года, защитник, «Динамо» Минск, окончание аренды), Чингиз Магомадов (23 года, защитник, «КАМАЗ», окончание аренды).
Адамов — самая дорогая продажа «Урала» в зимнее окно. 22-летний футболист уехал в «Зенит» (а мог и в «Локо»), сумма компенсации — € 5 млн. Осенью 2021-го Арсена впервые вызвали в сборную России, но он пока не дебютировал в национальной команде.
В начале года опытный защитник расторг контракт с «Уралом», после чего стал игроком клуба ФНЛ-2 «Родина». 34-летний Рыков провёл последний матч в РПЛ полгода назад, после чего прочно осел в запасе. На высоком уровне Владимира мы теперь увидим вряд ли – его карьера близится к финалу.
Статистика 27-летнего форварда в сезоне не впечатляет — шесть матчей (286 минут), один гол. Неудивительно, что «Урал» нашёл для экс-игрока «Зенита» новое место работы. «Кызыл-Жар» из Казахстана — 10-й клуб в карьере Панюкова. Андрей уже выступал за рубежом — в литовском «Атлантасе», французском «Аяччо» и португальской «Браге».
28-летний серб Йовичич уже отыграл два матча за новый клуб в чемпионате Австрии и забил один мяч. В первой части сезона на счету игрока 11 матчей в РПЛ, но при этом ни одного результативного удара… Вряд ли «Урал» расстроен трансфером – за него получили неплохие деньги ( € 400 тысяч).
Артём Максименко (23 года, вингер, «Балтика», аренда), Юлдрен Ибрахимай (26 лет, полузащитник, «Лиллестрем», свободный агент).
Команда Игоря Шалимова провела восемь контрольных матчей, но обыграла только «Пюник», ФК «Дубай» и «Ригу». Результативнее других себя проявили Эрик Бикфалви и Алексей Евсеев (по три гола). Новичок Юшин на сборах забил два мяча, Шатов отметился одним результативным ударом.
26 февраля «Урал» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», и это очень важный матч в плане борьбы за выживание. После этого команду Шалимова ждёт выездная игра с «Краснодаром» и домашняя — с «Ахматом». Во второй части сезона «Уралу» предстоит три тяжёлых выезда (ЦСКА, «Зенит» и «Динамо»), но при этом команда сыграет дома с «Уфой» и «Химками».