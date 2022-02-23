Продолжаем рассказывать про главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. Изучаем «Ростов», который находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в таблице нашего чемпионата.
Начнём с трансферов на вход. Кнудсен — самая дорогая покупка «Ростова» этой зимой. Норвежца подписали до 2026 года. 20-летний хавбек играет на позиции центрального полузащитника, а на сборах провёл на поле всего 97 минут. В сборную Магнуса пока не вызывают, он играл только за молодёжные команды.
Опытного 29-летнего опорника из Беларуси сразу активно задействовали на сборах. Селява провёл шесть матчей, в большинстве из которых выходил на замену. Александр подписал с «Ростовом» контракт до лета этого года. А ещё хавбек выступает за сборную Беларуси.
Воспитанник «Спартака» выступал за вторую команду красно-белых (три гола в 21 игре ФНЛ), а в этом сезоне даже однажды вышел в матче РПЛ. После дебюта в чемпионате Мельников не хотел «опускать планку» и решил сделать следующий шаг в карьере. На сборах «Ростова» 19-летний вингер (контракт до 2026-го), сыграл всего 14 минут.
Настоящее усиление. На Сильянова рассчитывают в «Локомотиве» (даже продлили контракт) и зимой отпустили игрока в «Ростов» за практикой. В этом сезоне 20-летний футболист провёл в РПЛ 486 минут, а на сборах вышел на поле пять раз и набил 255 минут. Ждём в основе?
Голенков раньше играл за «Крылья», а прошлым летом уехал за границу. В январе Егор уже сожалел о переходе: «Вариант с Чехией был моей ошибкой. Как-то карьера за рубежом не очень хорошо складывается». В итоге в Европе 22-летний центрфорвард не играл и зимой вернулся на родину, но уже в «Ростов». Мощный (189 см роста) игрок подписан до 2026-го.
Теперь о сделках на выход. Мамаева в 2019-м брали после заключения в колонии с надеждой, что он вернёт лучшую форму. Увы, в «Ростове» Павел лишь порой напоминал себя прежнего. В этом сезоне игрок и вовсе потерял место в основе, и зимой с ним разорвали контракт. Теперь 33-летний полузащитник будет бороться за выживание в РПЛ с «Химками».
Очередной российский вратарь за границей. Рудаков выбрал путь Андрея Лунёва, Никиты Хайкина и других коллег по амплуа. В «Ростове» 25-летний голкипер сыграл всего один матч за основу, а теперь будет выступать за финскую «Хонку» на правах аренды, рассчитанной до конца этого года. В прошлом году его новая команда стала восьмой в чемпионате.
Смирнов («КАМАЗ», аренда), Боженов («Химки», аренда), Ведерников («Кубань», аренда), Тошевски («Михаловце», аренда), Ковалёв («Балтика», аренда).
На сборах команда не блистала. В семи матчах «Ростов» трижды проиграл достойным соперникам (чешской «Спарте», немецкому «Штутгарту» и норвежскому «Хёугесунну»), победил испанский «Линенсе» и норвежский «Мольде». Также были ничьи — со шведским «Хеккеном» и напоследок с «Краснодаром». А новичок Голенков уже успел забить.
Команда начнёт с домашнего матча с «Крыльями Советов» 27 февраля. Дальше будут встречи с «Сочи», «Рубином» и «Нижним Новгородом» — в этих матчах нужно брать максимум очков. С начала апреля по начало мая «Ростову» придётся совсем тяжко: играть придётся с «Локомотивом», «Спартаком», «Краснодаром» и «Динамо».