Трансферное окно в РПЛ закрылось, самое время считать траты: всего клубы закупились больше чем на € 75 млн. Но треть от этой суммы ушла на одного футболиста. А сколько стоили остальные?
Сразу три игрока, по данным Transfermarkt, стоили € 5 млн. «Локо» взял Яна Кухту на фоне распродажи линии атаки. «Зенит» забрал Адамова у «Урала», хотя несколько месяцев переговоры с Арсеном вёл «Локомотив». Адамов будет полезен «Зениту» при схеме в три центральных защитника. А Ботхейм – альтернатива Кордобе, который восстанавливается после травмы.
Ешё один трансфер «Краснодара» из серии необходимых. Из клуба ушёл Урош Спаич, в конце сезона карьеру, вероятно, завершит Александр Мартынович. Поэтому клубу просто необходим классный центрдеф. Руководство не экономило и отправило в бразильский «Атлетико» € 8 млн. Очень приличные деньги за игрока его амплуа.
Покупка за такие деньги форварда из Бельгии изначально вызвала много вопросов. Особенно из-за того, что даже там ямайский форвард не был звездой. Да, неплохо забивал из-за скорости и габаритов, но не отличался чем-то особенным – иначе давно уехал бы в более сильный чемпионат. Но в «Спартаке» в него верят.
Самый дорогой трансфер зимы сделал «Зенит». За € 25 млн купил у «Интернасьоналя» бразильского нападающего. Все понимали, что едва ли это цена рыночная. Но Санкт-Петербургу был необходим форвард на замену Азмуну. А по ту сторону находился клуб, который не был готов к торгу. В итоге трансфер состоялся – все стороны удовлетворены.