Рассказываем про главные изменения в РПЛ за зиму.
Подмосковный клуб занимает 16-е место в таблице, поэтому зимой сильно обновил состав. А перед самым возобновлением сезона даже поменял тренера.
Бывшая звезда ЦСКА и «Краснодара» в начале сезона забуксовал в «Ростове» — всего шесть матчей в РПЛ без голевых действий. В итоге 33-летнего Мамаева бесплатно отпустили в «Химки». Контракт до лета.
Легенда российского футбола полгода провёл без клуба. Прошлым летом у Жиркова истёк контракт с «Зенитом», но он решил продолжить играть. Теперь 38-летний ветеран в «Химках». Контракт на полгода.
Ещё один ветеран в «Химках». Прошлым летом Григалава покинул тульский «Арсенал», а спустя полгода обзавёлся командой. С 32-летним игроком подписали контракт до конца сезона.
Зе приехал из Бельгии и будет выступать за «Химки» в оставшейся части этого сезона. Камерунец — известный скандалист. У него в карьере были даже драки с одноклубниками. Зато талант на месте.
Бразильцу 27 лет. Он играл на родине и в Греции, а с 2017-го выступал в Португалии. В оставшихся матчах этого сезона Виана будет помогать «Химкам» остаться в РПЛ.
Руденко («Спартак», аренда), Магомедов («Алания», € 230 тыс.), Главчич («Славен», € 120 тыс.), Волков (БАТЭ, бесплатно), Николас («Олимп-Долгопрудный», бесплатно), Боженов («Ростов», аренда).
Теперь о тех, кто ушёл. Самая дорогая продажа «Химок» в это трансферное окно. Трошечкин отправился в Грозный. Контракт 25-летнего хавбека с «Ахматом» рассчитан до 2024 года.
Соколову всего 18 лет, но в этом сезоне часто выходил на поле. Теперь будет выступать в Самаре. «Крылья Советов» подписали с хавбеком контракт до 2025 года.
Прошлым летом Адеми брали как основного форварда, но он не впечатлил — всего один гол в 12 матчах РПЛ. Концовку сезона 26-летний игрок проведёт в немецком «Падерборне».
Алиев («СКА-Хабаровск», бесплатно), Большаков («Кубань», аренда»), Стойинович («Целе», конец аренды), Карпов («Крылья Советов», конец аренды).
Ещё одно изменение в «Химках». Клуб во второй раз за сезон отправил в отставку Игоря Черевченко. А возглавил команду Юран, который уже занимал пост в 2020 году.
Особых успехов в товарищеских матчах у команды не было. В восьми встречах «Химки» победили лишь однажды, трижды сыграли вничью и трижды проиграли. Закончилось всё разгромом от «Крыльев Советов» — 3:7.
26 февраля команда сыграет дома с «Динамо» в 19-м туре РПЛ. Дальше будет не легче: «Химки» ждут матчи с «Локомотивом», «Сочи», «Рубином» и ЦСКА.