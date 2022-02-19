Владимир Быстров

Ещё один игрок из звёздного поколения «Зенита». Быстров выступал и за родной клуб, и за красно-белых. Своего прошлого он не скрывает: «Да, в детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените».