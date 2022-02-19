Новый нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что раньше симпатизировал «Спартаку». И он такой не первый! Вспоминаем звёзд российского футбола, болевших за принципиальных соперников своих клубов.
Как и многие в Санкт-Петербурге, в 90-е легенда «Зенита» поддерживал «Спартак» и даже был на чемпионском матче с «Аланией». «Болельщики «Зенита», наверное, меня убьют», — шутил Аршавин.
Ещё один игрок из звёздного поколения «Зенита». Быстров выступал и за родной клуб, и за красно-белых. Своего прошлого он не скрывает: «Да, в детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените».
Воспитанник ЦСКА играл за «Зенит» и «Спартак», а в конце карьеры вернулся домой. Даже выступая в Санкт-Петербурге, Широков признавался: «Прихварываю ли за ЦСКА? Если вы про «болею ли», то да».
Несмотря на видео с оскорбительной кричалкой про «Спартак», полузащитник «Локомотива» раньше поддерживал красно-белых. Вот слова Баринова из 2018-го: «В детстве болел за «Спартак», не скрываю этого».
Прежде чем уехать в Европу, полузащитник зажигал в ЦСКА. Но в юности Головин писал в соцсетях, что за «Спартак» «душой и сердцем» и что «всегда будет болеть» за красно-белых.
Полузащитник мог попасть в «Спартак», но стал звездой в ЦСКА. Спустя годы бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг рассказал, что Жирков всегда болел за клуб и мечтал туда попасть.
Самая загадочная история. Панов — единственный в этом списке, кто превратился в болельщика после завершения карьеры. Легенда «Зенита» в последние годы яростно поддерживает «Спартак».