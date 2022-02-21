Тренеры

Все вы знаете Гвардиолу, но в штаб «Сити» входят ещё восемь человек: от Хуана Мануэля Лильо, который учил ещё Пепа, до аналитика Карлеса Планчарта, работавшего в «Барсе» и «Баварии».