Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси попал в скандал после приобретения отеля в Сотогранде, Кадис (Испания).
Компания аргентинца MIM Hotels, которая руководит отелями, приобрела гостиницу в одном из самых престижных районов города.
Сразу после покупки управляющие гостиничной группой MIM Hotels без объяснения причин уволили весь персонал отеля в Сан-Роке, а это около 40 человек.
Мэр Сан-Роке Хуан Карлос Руис заявил, что действия компании являются ударом по городу.
«У отеля есть постоянная база клиентов. Это семьи, которые проводят здесь каждое лето более 20 лет. Мы не намерены допускать, чтобы первым решением нового правления было увольнение больших профессионалов своего дела», — заявил мэр.
«Люди не должны лишаться рабочих мест просто так. У меня был персонал с опытом работы 25-30 лет. Но первая новость, дошедшая до них от нового руководства, — это увольнение», — добавил Руис.
Единовременное увольнение сотрудников отеля может трактоваться как нарушение законодательства Европейского Союза в трудовой сфере.
Карлос Руис планирует связаться с MIM Hotels, чтобы обсудить причины данного поступка.
Не исключено, что Месси и его компанию ждёт скандальное судебное разбирательство.
Отель компании Hotel MIM, который принадлежит Месси.
Месси уже не впервые попадает в скандальные ситуации с отелями в Испании.
В декабре власти Барселоны решили снести отель, который принадлежит Месси. Причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам.