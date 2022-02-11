Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте на Играх в Пекине. Для 30-летней спортсменки это третья медаль на Олимпиадах. Ранее она дважды завоевывала бронзовые награды — в Сочи (скоростной спуск) и в Пекине (гигантский слалом).
Лара Гут-Бехрами – жена швейцарского футболиста Валона Бехрами.
Церемония бракосочетания состоялась летом 2018 года в Лугано. «Ты и я, и с нами наши семьи и лучшие друзья. Я не могла бы придумать лучшего способа сказать да, — написала горнолыжница в «Инстаграме».
36-летний Бехрами сейчас выступает за итальянский клуб «Брешия», куда перешёл из «Дженоа» в зимнее трансферное окно в этом году.
Бехрами миновал пик карьеры. В 2018 году он завершил карьеру в сборной Швейцарии.
На клубном уровне экс-игроку «Вест Хэма», «Наполи», «Лацио» и «Удинезе» выступать осталось недолго.
30-летняя Лара Гут-Бехрами не так известна в мире, как муж. Но как спортсменка она более успешна.
Горнолыжница может похвастаться 44 победами и 64 подиумами на Кубке мира, уже тремя медалями ОИ, «Большим хрустальным глобусом» 2016 года.
На Играх в Пекине Лара завоевала второе золото для Швейцарии, что помогло команде подняться с 17-го места на 12-е в медальном зачёте. Победа Гут-Бехрами может стать ключевой для швейцарцев, которые претендуют на попадание в топ-8 медального зачёта.
Гут-Бехрами — не только успешная, но и очень привлекательная спортсменка.
Девушка может представить свою страну ещё как минимум на одной Олимпиаде и пополнить личную коллекцию медалей.