2-е место – «Лион»

+ € 247 млн.

€ 439 млн потрачено, € 686 млн заработано

Только в один год из последних 10 «Лион» продал игроков меньше чем на € 10 млн. В основном – феноменальные сделки на «выход»: Ляказетт в «Арсенал» за € 55 млн, Толиссо в «Баварию» за € 41 млн. Была и фантастическая продажа Юмтити за € 25 млн в «Барсу». В последние годы – Н'Домбеле в «Тоттенхэм», Менди в «Реал» (оба – больше € 100 млн).