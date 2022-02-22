Воспитанник армейцев Никита Чернов теперь будет выступать за красно-белых. Защитник далеко не первый, кто побывает по обе стороны главного дерби России. Вспоминаем самые громкие случаи.
Сначала защитник выступал за «Спартак», затем побегал за ЦСКА. В составе армейцев он даже забивал «Барселоне», но затем всё-таки вернулся назад. А сейчас Бушманов — главный тренер второй команды красно-белых.
Нападающий был настоящей звездой армейцев — в 156 матчах забил 78 голов. Но ушёл за новыми вызовами в «Спартак». Там Масалитина быстро замучили травмы, он перестал попадать в состав и затух.
Один из самых громких уходов из «Спартака». Хидиятуллина подозревали в сдаче матча. Он провёл несколько успешных сезонов за ЦСКА. Потом было примирение с Бесковым и возвращение к красно-белым.
Воспитанник школы ЦСКА успел поиграть не только за «Спартак», но и за «Зенит». Возвращение в состав армейцев на закате карьеры откровенно не получилось — Широков провёл всего восемь матчей и ушёл из футбола.
В ЦСКА у полузащитника получалось далеко не всё, поэтому он решил транзитом через «Факел» перейти в «Спартак». В итоге Карпин был и игроком, и главным тренером, и даже генеральным директором красно-белых.
Один из самых ярких полузащитников ЦСКА конца эпохи СССР и настоящий лидер, который привёл команду к «золотому» дублю. Мало кто знает, что Корнеев начинал карьеру именно в «Спартаке».
В ЦСКА финский полузащитник выглядел просто великолепно — 80 матчей, 20 голов, 17 передач. После скандала с запрещёнными веществами и дисквалификации Ерёменко попытался перезагрузиться в «Спартаке». Но заиграл он уже в «Ростове».
Ещё один футболист, который прочно ассоциируется именно со «Спартаком». Но в карьере Джанаева были и 10 лет в молодёжной команде ЦСКА, а также попытки пробиться в основу армейцев.
Легендарный защитник «Спартака» перешёл в ЦСКА уже после завершения карьеры — стал помощником главного тренера. А потом даже целовал красно-синий шарф на встрече с болельщиками.