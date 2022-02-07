Армейцы чаще других клубов РПЛ отдают игроков в аренду. Собираем из этих футболистов заявку на матч. Таким составом можно играть в нашем чемпионате!
Голкипер нашёл себя в «Урале» из Екатеринбурга. Он успел провести 32 матча, пропустил 33 мяча и 12 раз сыграл «на ноль». Летом ЦСКА продлил с Помазуном контракт. В клубе сказали, что рассчитывают на Илью.
Пермская «Звезда» арендовала молодого защитника, и там он выглядит очень убедительно. Конюхов закрепился в основном составе, провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
Пермский «Амкар» взял молодого защитника в качестве игрока ротации. Пока места в основе он так и не завоевал, но стабильно выходит на замену. В активе Елеева уже 10 матчей.
В составе ЦСКА футболист попробовал себя даже в центре защиты, когда команда испытывала проблемы. За турецкий клуб «Карагюмрюк» провёл уже четыре матча, но результативных действий пока нет.
Савинова отправили в аренду в московский «Кайрат», где он стал довольно важным исполнителем. Полузащитник провёл 18 матчей, отдал четыре результативные передачи и стабильно выходит на поле.
Полузащитник выступает за ивановский «Текстильщик» и изо всех сил старается показать ЦСКА, что способен приносить пользу. За 22 матча он отправил в чужие ворота семь мячей.
Бохинен очень редко выходил на поле в составе ЦСКА, а после травмы совсем потерял игровую практику. Хавбека пригласила «Салернитана», теперь он будет играть в чемпионате Италии.
Кучаев был одним из лидеров ЦСКА до разрыва «крестов», а затем потерял место в основе. Поэтому полузащитник решил перейти в аренду в «Рубин» и перезагрузиться у Леонида Слуцкого.
«Венеция» пригласила Сигурдссона для борьбы за выживание в чемпионате Италии. Но пока его дела там идут не лучшим образом. За девять матчей хавбек не оформил ни одного результативного действия.
В испанской «Уэске» от Гайча ждали многого. Но за 18 матчей он забил всего один гол и отдал две результативные передачи. Полностью адаптироваться в Европе пока не удаётся.
Форвард стал лучшим игроком РПЛ в сезоне-2018/2019. А вот в нынешней кампании результативность серьёзно упала (3+5 за 18 матчей), поэтому Чалов отправился в «Базель».
Сергей Пряхин, Антон Крачковский, Виталий Жиронкин (все — «Кайрат» Москва), Илья Шкурин («Динамо» Киев), Лассана Н’Диайе («Текстильщик»), Михаил Заботкин («Альбасете», Испания).