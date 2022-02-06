В списке полно легенд, которые всё ещё не завершили карьеру. Суммарно им 341 год!
Не так давно нападающий забивал за «Челси» и «Атлетико», а последний месяц остаётся без клуба. 33-летний Коста стал чемпионом Бразилии с «Атлетико Минейро» и расторг контракт.
Помните такого? Бывший капитан «Арсенала» в 2019-м вернулся на родину и подписал контракт с «Бордо». А в конце января 36-летний Косельни стал свободным агентом.
Ещё один экс-игрок «Арсенала». Карьеру Уилшира поломали травмы. В прошлом году он был в «Борнмуте», но задержался всего на полсезона. С июля 30-летний полузащитник без клуба.
Защитник несколько лет назад засветился в Испании и перешёл в «Милан». А потом карьера посыпалась. В прошлом году 31-летний Мусаккио пытался закрепиться в «Лацио» — не вышло. Без команды с июля 2021 года.
Техничный полузащитник в своё время отказался от большой карьеры и уехал из «Ювентуса» в МЛС. Потом была Саудовская Аравия, а с августа Джовинко без клуба. Ему 35 лет.
Полузащитник круто играл в «Челси», но выбрал деньги и уехал в Китай. Дальше было возвращение в родную Бразилию. В ноябре 34-летний Рамирес покинул «Палмейрас» и с тех пор свободен.
Недавний латераль «Ювентуса» и «Интера» в прошлом году играл за «Кальяри», но покинул клуб спустя всего несколько месяцев. С июля 33-летний Асамоа находится без команды.
После ухода из «Челси» в 2017-м полузащитник стал часто менять команды. Последняя остановка Оби Микела была в Кувейте. С ноября 2021 года 34-летний игрок без клуба.
Бывшему нападающему «МЮ», «Ман Сити» и «Ювентуса» уже 38 лет, но он всё ещё не завершил карьеру. Прошлым летом Тевес в очередной раз покинул «Боку Хуниорс» и с тех пор остаётся без команды.
После расставания с «Зенитом» защитник вернулся в Англию, но не в «Челси», а в «Вест Бромвич». Летом Иванович остался без команды, и, что удивительно, с тех пор ничего не изменилось. Ему 37 лет.