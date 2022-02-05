Лионель Месси — обладатель самой дорогой яхты в мире среди футболистов

Яхта Месси называется Maiora Seven C и стоит $ 13,5 млн. Ни у кого из футболистов нет более дорогого круизного лайнера. Palmer Johnson Ascari Криштиану Роналду оценивается в $ 10 млн и занимает второе место.