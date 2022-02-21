У красно-белых новый логотип, уже шестой! Вспоминаем, как эволюционировал знаменитый ромб.
На первой эмблеме «Спартака» белая полоса шла по другой диагонали.
Спустя 14 лет направление полосы поменяли.
Неразбериха с правами на эмблему вынудила «Спартак» добавить футбольный мяч внутрь буквы «С».
Затем над ромбом появилась звезда за пять титулов чемпионов России.
Когда РПЛ разрешила учитывать чемпионства, завоёванные в СССР, звёзд стало больше.
Сегодня клуб снова обновил эмблему. Ключевые элементы прежние, а вот детали рассмотреть интересно. Их упростили, сделали единый масштаб, а букву «С» расположили по оси ромба. На игровой форме новый ромб появится уже в следующем сезоне.