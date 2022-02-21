2022

Сегодня клуб снова обновил эмблему. Ключевые элементы прежние, а вот детали рассмотреть интересно. Их упростили, сделали единый масштаб, а букву «С» расположили по оси ромба. На игровой форме новый ромб появится уже в следующем сезоне.